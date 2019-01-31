Опубликован рейтинг самых маленьких в России квартир

Эксперты изучили рынок жилья разных регионов страны и отыскали самые маленькие квартиры, выставленные на продажу. В рейтинг вошли десять малогабариток.

Как сообщили в пресс-службе портала "Мир квартир", первая в списке - студия в Казани площадью всего 12 "квадратов". За отремонтированную мини-квартиру с душем и туалетом, кухонной зоной, мебелью и техникой владелец просит 1 млн 350 тысяч рублей. Еще одна малогабаритка выставлена на продажу в Новосибирской области. Здесь тоже свежий ремонт, но первый этаж и совмещенный санузел. Квартира оценена в 850 тысяч рублей. Третье место - у Миасса Челябинской области, где за 430 тысяч рублей можно купить "малютку" площадью 12,7 квадратных метров. Она с евроокном и туалетом, но без душа.

Москве в рейтинге досталось восьмое место. Малогабаритка размером 13 "квадратов" в спальном районе города стоит 3,5 млн рублей. В квартиру переделана комната в бывшем общежитии.