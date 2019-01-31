Патриарх Кирилл: Современная цивилизация размывает понятие семьи

В современной цивилизации до неузнаваемости размывается понятие семьи, сказал патриарх Кирилл, выступая сегодня в Кремлевском дворце съездов на торжественном акте, посвященном 10-летию Поместного собора Русской православной церкви и Патриаршией интронизации 2009 года.

Отвечая на приветствие президента России Владимира Путина, патриарх Кирилл рассказал о тех вызовах, с которыми приходится сталкиваться Церкви в современном мире. Кризис института семьи - один из таких. Сегодня вокруг рассеиваются семена ложных идей о гендерном самоопределении и о раннем развитии сексульности - с детства человека. Это и размывает понятие семьи до неузнаваемости.

Такая свобода - прихотей и похотей - в конце концов заканчивается разрушением человека, считает он. А институт семьи был и остается залогом родительского и детского счастья на земле.