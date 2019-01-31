Песков заявил о "свистопляске" вокруг расследования Мюллера

В Кремле не нашли серьезных материалов в открытых источниках по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы. Зато видели много "свистопляски".

Расследование близится к завершению, и в этой связи на брифинге пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать информацию, что у команды Мюллера "утекли" документы и были размещены с российских IP-адресов. "Нет, нам ничего об этом неизвестно", - сказал Дмитрий Песков.

"Очень много разной свистопляски происходит вокруг расследования Мюллера. Скажем так, в открытых источниках мы пока не видели сколь-нибудь заслуживающих внимания материалов, которые можно было бы назвать серьезными", - заявил представитель Кремля.

Интересно, что журналистка оговорилась, назвав Мюллера Миллером (глава Газпрома). Песков тут же заметил: "Миллер работает гораздо эффективнее Мюллера, это я вам точно могу сказать".