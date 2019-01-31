Новости

Утверждена программа по антикоррупционному просвещению школьников 13:40
Надежда Бабкина и Юрий Николаев удостоены премий правительства 13:33
Из-за лжеминирования эвакуирована администрация Ростовской области 13:23
В Кремле не нашли системных проблем в работе газовых компаний в регионах 13:22
"Игре престолов" напророчили счастливый финал 13:15
Пострадавшую в Магнитогорске семью освободили от погашения кредита 13:13
Песков заявил о "свистопляске" вокруг расследования Мюллера 13:12
Задекларированный доход Арашукова был на уровне средних показателей по СФ 13:07
В Крыму определились с тарифом на вывоз мусора 13:07
Президент Мексики объявил о завершении войны с наркокартелями 13:02
Первым покупателем самой дорогой Lada стал губернатор Самарской области 13:01
Под Ярославлем с оторвавшейся льдины спасли восемь рыбаков 13:01
Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве 12:58
Опубликован рейтинг самых маленьких в России квартир 12:48
Актриса из "Жестоких игр" обвинила российского боксера в избиении 12:45
Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече 12:41
Волна сообщений о заминировании докатилась до Петербурга 12:41
Прогноз: По итогам 2019 года в РФ останется меньше 400 банков 12:38
Omega возрождает легендарный механизм Calibre 321 12:38
В аэропорту Платов пьяного пассажира сняли с рейса 12:37
В Волгограде убили парализованного пенсионера 12:36
Совет судей пропишет правила поведения посетителей судов 12:32
Volvo будет продавать в России бюджетную версию маленького кроссовера 12:27
Новый противокорабельный комплекс с крылатыми ракетами создадут в РФ 12:22
Москва не планирует эвакуировать своих дипломатов из Венесуэлы 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 13:12
Рубрика: Власть

Песков заявил о "свистопляске" вокруг расследования Мюллера

Текст: Кира Латухина

В Кремле не нашли серьезных материалов в открытых источниках по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы. Зато видели много "свистопляски".

Минюст США рассказал о скором завершении расследования Мюллера

Расследование близится к завершению, и в этой связи на брифинге пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать информацию, что у команды Мюллера "утекли" документы и были размещены с российских IP-адресов. "Нет, нам ничего об этом неизвестно", - сказал Дмитрий Песков.

"Очень много разной свистопляски происходит вокруг расследования Мюллера. Скажем так, в открытых источниках мы пока не видели сколь-нибудь заслуживающих внимания материалов, которые можно было бы назвать серьезными", - заявил представитель Кремля.

Интересно, что журналистка оговорилась, назвав Мюллера Миллером (глава Газпрома). Песков тут же заметил: "Миллер работает гораздо эффективнее Мюллера, это я вам точно могу сказать".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ