Почему нужно идти на фильм "Спасти Ленинград"

В прокат вышел фильм "Спасти Ленинград". В интервью "РГ" режиссер Алексей Козлов рассказал, как создавалась военная драма, основанная на реальных событиях - истории баржи 752.

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 сентября 1941 года на Ладожском озере. Судно, на котором было около 1500 пассажиров из блокадного города, попало в шторм, но на сигнал SOS первыми прилетели вражеские самолеты. Баржа пошла ко дну, и более тысячи двухсот пассажиров погибли.

На что делали основную ставку?



Алексей Козлов: Самое главное - сюжет, история. Думать об этой картине мы начали три года назад. В нашу идею поверило правительство Санкт-Петербурга и поддержало нас, выделив средства, на которые можно было начать производство.

Работая над фильмом, я вернулся к прежнему названию нашего города - "Ленинград". Связка "блокада Ленинграда" вечна, трагична. Название "Спасти Ленинград", которое предложила студия Universal, придало большой смысл нашей картине. Исторически это выглядело именно так - из блокадного Ленинграда был один путь спасения - по воде, через Ладогу.

Где снимали?



Алексей Козлов: Основные съемки прошли под Старой Руссой. На берегу озера Ильмень построили декорацию, состоящую из порта, причала и баржи. При подготовке к съемкам в разных местах было воссоздано более 30-ти локаций сентября 1941 года.

В нашем фильме есть вода, шторм, бомбардировка, есть городские эпизоды и есть сухопутный бой, который занимает 14 минут картины. Всего в кино 40 минут экшна. Одна минута отдана документальной хронике - чтобы в кадрах масштабной войны не было фальши.

Главные роли сыграли дети известных родителей: Андрей Миронов-Удалов, актер, сын актрисы Марии Мироновой, внук Андрея Миронова, и дочь актрисы Анастасии Мельниковой Маша, школьница. Решили пойти по легкому пути? Тем более, маму героини Маши сыграла мама в жизни - Анастасия Мельникова.



Алексей Козлов: Мы искали героев долго, два года, посмотрели, кажется, всю Москву и весь Петербург, дважды меняли кастинг-директоров. А потом я оказался в доме Анастасии Мельниковой и увидел за роялем очаровательную девочку - ее дочь Машу. Сразу понял - вот наша героиня! Было совершенно очевидно, что она выразительна и киногенична, но были и опасения - история и сам персонаж очень сложные, есть любовная линия, а Маше на тот момент было всего 14 лет.

Потом и с главным героем определились. О существовании Андрея я раньше не знал. Но он приехал на пробу, надел форму, один раз проговорили эпизод - и стало понятно: нашли!

Целую зиму репетировали у меня в кабинете, прошли весь сценарий. И когда весной Маша вышла на съемочную площадку, она была великолепна! Уверен, что после выхода нашего фильма она станет звездой.

Расскажите, какие технологии использовали.



Алексей Козлов: Технологически история невероятно сложная, поэтому мы так долго готовились к съемкам.

У меня есть своя кинодеревня под Лодейным Полем. Мы построили там небольшую площадку, соорудили на ней фрагмент декорации палубы баржи, сделали два водосброса. Была цель - понять принципы работы с водой. Дело в том, что вода не поддается режиссуре. Это стихия, и найти с ней язык сложно, но в то же время важно. Помню, что это было ночью, когда мы сняли первый кадр с взлетевшей на палубу мощной волной, после которого группа зааплодировала. В эту минуту мы поняли, что снимем это кино!

До нас в российском кино никто не снимал девятибалльный шторм. Ни у кого не было подобного результата! В нашей картине шторм длится 10 минут. Я считаю это своим личным достижением в профессии, и все причастные к картине гордятся, что мы первые! Для съемок шторма в павильоне мы построили металлический гимбл - управляемую подвижную конструкцию, которая позволяет создать эффект движения корабля на волнах, эффект качки. Туда же перенесли огромную декорацию из Новгорода и сделали четыре водосброса - в день на актеров сбрасывали по сто тонн воды. Причем в этих эпизодах они делали все сами, в кино вошел только один трюк, исполненный каскадером.

Это была последняя фаза съемок. На гимбле мы снимали пять дней. На тот момент я понимал, что актеры - Маша, Андрей, Гела Месхи, Есения Раевская - уже находились в таком тонусе, что если бы я им предложил риска чуть больше - они бы и на это согласились не раздумывая. У всех было ощущение, что получается что-то достойное.

Кто из операторов взялся за эту работу? И какого композитора пригласили?



Алексей Козлов: Поскольку мы снимали два года, состав группы менялся. Бой и кадры города снимал Алексей Доронкин, а баржу и последующие интерьеры - Глеб Вавилов. Считаю, что они хорошо справились со своими задачами. У нас очень хорошие художники - Ольга Яковенко и Дмитрий Малич-Коньков. Локация сухопутного боя, улицы предвоенного Ленинграда, баржа, порт - это огромный труд.

Музыка Юрия Потеенко, самого маститого в стране кинокомпозитора, обладателя "Золотых орлов", "Белых слонов", всех престижных кинопремий. В записи музыки принимал участие один из старейших симфонических коллективов страны - Государственный академический симфонический оркестр Светланова, чего в последние годы в нашем кино не было.

В вашей семье что-то связано с блокадой?



Алексей Козлов: Да. Мой тесть рассказывал, как его в возрасте десяти лет вывозили из города той же дорогой. А отец Насти Мельниковой, тогда курсант Военно- морской медицинской академии, должен был плыть на этой барже, но его и нескольких однокурсников не взяли на борт. Он чудом спасся, впоследствии стал известным хирургом- онкологом.

Говоря о технологиях, вам "припомнили" фильм "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга.



Алексей Козлов: Фильм "Спасти рядового Райана" в свое время произвел революцию с точки зрения изображения кинематографического боя. Думаю, нам удалось в некоторых кадрах сухопутного боя добиться большего, чем Спилберг. Во всяком случае, я не постеснялся бы показать их ему. Российскому же зрителю всегда хочется больше видеть человеческих отношений. Я рос на советском кино ("На войне как на войне" Трегубовича, "Проверка на дорогах" Германа, "Война и мир" Бондарчука), и мне кажется, у нас в фильме есть люди, человек, наш национальный юмор и характер в сочетании с технологией, которую, конечно, первым показал Спилберг.

Судя по первым отзывам, нам удалось соединить мнение, эмоцию двух поколений - тех, кому за шестьдесят и совсем молодых. Пожалуй, впервые кинотехнологии, которых в фильме предостаточно, использованы точно и по-питерски интеллигентно, графика органично вписана в ткань фильма, исполнена на высоком уровне и не является отдельным номером. Это крайне важно. Нам очень хотелось достичь единства всех компонентов - от сценария до записи музыки.

Факты

- Фильм создан студией "АВК", без поддержки Министерства культуры РФ.

- В общей сложности в фильме снялись около четырех тысяч человек, 60 профессиональных актеров, Алексей Козлов выступил в качестве автора сценария, режиссера и продюсера (совместно с Аркадием Фатеевым).

- 27 января, в День окончательного снятия Блокады Ленинграда, фильм "Спасти Ленинград" показали родственникам пассажиров баржи 752.