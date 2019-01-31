Импорт пальмового масла в Россию за январь - ноябрь 2018 года вырос на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Эксперты объясняют это необходимостью заменить в кондитерских изделиях и спредах маргарин, который по новым правилам признан небезопасными.

"Выросший импорт пальмового масла объясняется изменением рецептуры производства маргаринов и жиров. С 1 января 2018 года начал действовать норматив, по которому содержание трансжиров в продуктах ограничили двумя процентами. При производстве жиров из жидких растительных масел - подсолнечного, рапсового и соевого, выдержать эти требования невозможно", - пояснил "Российской газете" исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Образуются вредные для организма трансжиры в процессе сгущения жидких масел. А пальмовое масло полутвердое по природе. В процессе производства вредных изменений в его структуре практически не происходит. За счет этого удается решить вопрос с содержанием трансжиров, поясняет Мальцев.

"Замещение в жирах пальмовым маслом жидких растительных масел для здоровья только плюс", - уточняет Мальцев. На безопасность продуктов пальмовое масло в качестве заменителя молочного жира сильно не влияет, уточняет старший научный сотрудник Федерального научного центра пищевых систем Ольга Соколова. "Но с точки зрения пользы, усвояемости, отклика организма это, конечно, катастрофа. Организм использует абсолютно другие ферменты, чтобы переварить пальмовое масло", - говорит эксперт.

Используется пальмовое масло вместе с другими заменителями молочного жира в основном в молочной, кондитерской и масложировой промышленности. Например, производство сыров и сырных продуктов за те же 11 месяцев прошлого года в стране выросло почти на один процент по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Растут, кстати, также продажи оборудования для производства молочной продукции, в том числе для сыров. Об этом накануне сообщили в минпромторге.

"Для производства сыра с заменителями молочного жира применяется то же самое оборудование, что и для приготовления сыров на молоке", - поясняет заведующий отделом сыроделия Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Валентина Мордвинова. Но это не значит, что производители увеличивают производство именно сырных продуктов, то есть с заменителями. Доля такой продукции на рынке сейчас составляет примерно 30 процентов и уже не растет, говорит эксперт. "В конце 2000-х годов объемы молочной продукции с заменителями молочного жира росли очень быстро, сейчас на рынке установилось равновесие", - говорит Мордвинова. С одной стороны, фабрикам выгодно выпускать более дешевую продукцию, но с другой - политику диктует также торговля. "Меняется менталитет. Все больше людей готовы заплатить больше за продукт без заменителей", - уточняет эксперт.

Довольно много пальмового масла в смеси с другими заменителями поглощает кондитерская промышленность. Производство шоколада и кондитерских изделий, по данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года выросло на 3,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а тортов и пирожных длительного хранения - на 52 процента. Еще на 17 процентов выросло производство мороженого. Эта продукция идет на экспорт, а внутреннее потребление практически не растет, говорят эксперты. Уходят за границу также спреды, то есть различные смеси растительных масел.

С учетом планов по наращиванию поставок кондитерских изделий за рубеж, импорт пальмового масла будет расти и дальше, говорит Мальцев. "Но фундаментальных оснований для увеличения внутреннего потребления пальмового масла мы не видим. Рост его импорта возможен за счет роста экспорта готовой продукции", - отмечает эксперт.