Почти сорок процентов несовершеннолетних жителей Киргизии вынуждены работать, нередко наравне со взрослыми. Данные об этом озвучены участниками экспертной встречи в Бишкеке, на которой обсуждался национальный план по искоренению наихудших форм детского труда.

По данным исследователей, в 96 процентах случаев детский труд используется в сельском хозяйстве. Причем именно в этой сфере несовершеннолетним приходится выполнять самые тяжелые работы. В южных областях, к примеру, распространено привлечение детей к уборке хлопка. Продолжительность их рабочего дня составляет 10-12 часов.

В горных районах, в свою очередь, дети нередко занимаются выпасом скота. В селах и городах они занимаются строительными работами, торговлей, оказанием бытовых услуг. Некоторые несовершеннолетние работают в увеселительных заведениях. Их привлекают к выступлениям на торжественных мероприятиях, проводимых в основном в вечернее время - после 21.00-22.00. Дети развлекают гостей, танцуют и поют.

Кстати



Высокая распространенность детского труда объясняется нежеланием многих работодателей заключать контракты и следить за безопасностью труда.