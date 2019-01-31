Политологи получат гранты за исследования о партиях и несправедливости

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) объявили о старте конкурсов, направленных на поддержку научных проектов в сфере общественно-политических наук. Прием заявок начинается 1 февраля.

В четверг в администрации президента прошло первое заседание экспертного совета, куда вошли ведущие российские политологи. Организаторы конкурсов пояснили, что решение о запуске таких конкурсов было принято по инициативе первого заместителя руководителя кремлевской администрации Сергея Кириенко. На съезде Российского общества политологов в сентябре 2018 года он отметил, что грантовая поддержка необходима как молодым специалистам, так и авторитетным политологам.

Секретарь Общественной палаты РФ и председатель экспертного совета конкурсов Валерий Фадеев рассказал, что в общий фонд грантовой поддержки заложено 200 миллионов рублей. Один грант составит от 400 тысяч до 3 миллионов рублей. Он отдельно отметил, что нужны не "кабинетные мудрствования политологов", а исследования по "животрепещущим проблемам".

"Конкурс призван выделить те исследования, которые нужны стране, нужны населению. Это проблемы неравенства, проблемы несправедливости, почему такой неспешный экономический рост в стране. Вопросы, как будет трансформироваться партийная система. Вопрос неравенства регионального: одни регионы богатые, другие бедные, что с этим делать", - рассказал Фадеев журналистам.

Председатель совета директоров ЭИСИ, декан факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрей Шутов напомнил о 90-х годах, когда государство ушло от поддержки политологической научной школы и его место заняли зарубежные фонды. Сейчас, по его словам, "государство вновь обратилось к этой проблеме и решило эту проблему, выделив эти гранты на научные исследования". "Это своего рода государственный заказ специалистам в области общественно-политической проблематики", - подчеркнул он.

"В ходе распределения грантов важно сделать акцент на новых исследователях, чтобы появились новые имена, которые пока еще никому не известны. Конкурс должен стать мощным профессиональным лифтом, который выведет новую корпорацию отечественных политологов, чтобы они активно участвовали в общественно-политической жизни страны", - пояснил Шутов.

В свою очередь председатель экспертного совета РФФИ, завкафедрой сравнительной политологии МГИМО Оксана Гаман-Голутвина отметила, что жесткие конкурентные условия, в которых оказалась Россия, требуют эффективных ответов. "Современная политика - это высокопрофессиональная область, требующая высокопрофессиональных подходов, в том числе в части исследования, анализа и прогноза", - объяснила она задачи нового проекта.

Прием заявок на конкурсы начнется первого февраля и закончится 15 марта. А итоги будут подведены до 18 апреля. Председатель совета РФФИ Владислав Панченко рассказал, что объявление о конкурсе будет размещено на сайте Российского фонда фундаментальных исследований. Он добавил, что гранты будут распределятся через его фонд и ЭИСИ: необходимая сумма уже заложена в бюджетную смету в этом году. Предполагается, что конкурс будет проводиться ежегодно.