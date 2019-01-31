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Рубрика: В мире

Порошенко разрешил минобороны напрямую закупать вооружение за рубежом

Текст: Александр Ленин

Президент Украины Петр Порошенко дал разрешение оборонному ведомству осуществлять закупку вооружений напрямую из-за рубежа. Глава украинского государства подписал соответствующий закон, который ранее был одобрен депутатами Верховной рады.

Фото: GettyImages
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Нововведение позволит ускорить процедуру поставок иностранного оружия на территорию Украины. Официальный Киев за счет указанных мер рассчитывает сэкономить бюджетные деньги, передает телеканал ТСН.

"Вооруженные силы давно этого ждали", - прокомментировал свое решение украинский лидер.

В мире экс-СССР Украина
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