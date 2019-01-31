Порошенко разрешил минобороны напрямую закупать вооружение за рубежом

Президент Украины Петр Порошенко дал разрешение оборонному ведомству осуществлять закупку вооружений напрямую из-за рубежа. Глава украинского государства подписал соответствующий закон, который ранее был одобрен депутатами Верховной рады.
Нововведение позволит ускорить процедуру поставок иностранного оружия на территорию Украины. Официальный Киев за счет указанных мер рассчитывает сэкономить бюджетные деньги, передает телеканал ТСН.
"Вооруженные силы давно этого ждали", - прокомментировал свое решение украинский лидер.