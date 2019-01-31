Японскому журналисту посоветовали изучить итоги Второй мировой войны

В российском посольстве в Токио посоветовали журналисту газеты "Санкэй симбун" Цутому Сайто читать учебник по истории. Недовольство вызвала публикация комментатора, в которой он раскритиковал вступление СССР в войну против Японии.

"Вы осуждаете СССР за вступление в войну против Японии в 1945 году? Пытаетесь называть "преступлением" абсолютно законное обретение южных Курил? Советуем открыть учебник истории и внимательно его прочитать", - говорится на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Сотрудники посольства напомнили, что Токио выступал в этот период на стороне фашистской Германии. Япония была союзницей Берлина. "Да, союзницей того самого преступного гитлеровского режима, на совести которого Холокост в отношении евреев, миллионы загубленных жизней русских, белорусов, украинцев, поляков, французов и представителей многих других европейских народов; "фабрики смерти" - концентрационные лагеря, тысячи разрушенных европейских, в том числе российских городов", - уточнили в диппредставительстве.

По мнению российских дипломатов, многим еще не поздно покаяться в совершенных преступлениях. В Москве неоднократно указывали, что для продолжения конструктивных переговоров, в том числе по вопросу заключения мирного договора, Токио необходимо признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Курильскими островами.