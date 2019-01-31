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Рубрика: В мире

Президент Мексики объявил о завершении войны с наркокартелями

Текст: Сергей Новиков

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о прекращении ведущейся в стране войны против наркокартелей.

В метро Мехико за четыре года без вести пропали 153 человека

"Войны нет, официально войны уже нет. Мы хотим мира. И мы добьемся мира", - заявил мексиканский лидер, чьи слова приводит издательство La verdad.

Лопес Обрадор пояснил, что поимка глав наркокартелей больше не стоит в приоритете у его администрации, а главной задачей является снижение числа преступлений, которые негативно влияют на жизнь общества. "Стратегией правительства теперь будет построение мира", - объявил президент членам мексиканского Совбеза.

"Поимка лидеров наркокартелей - не наша основная обязанность. Наша основная обязанность как правительства - обеспечить общественную безопасность, а не ловить мафиози. Мы стремимся поддержать общественный порядок, сократить количество убийств, которые происходят каждый день", - разъяснил свой подход Лопес Обрадор.

Мексика обновила антирекорд по количеству убийств

Напомним, что война с наркокартелями ведется в Мексике с 2006 года. Тогда на излете своего президентского срока Висенте Фокс объявил о старте непримиримой вооруженной борьбы с наркомафией. Дело Фокса с энтузиазмом продолжили его последователи - Фелипе Кальдерон и Энрике Пенья Ньето. Для поимки глав наркокартелей привлекались армейские спецподразделения, была проведена реформа полицейской системы. Вот только результат получился прямо противоположным ожидаемому - вместо порядка в стране Мексику захлестнула волна насилия. Год от года статистика убийств становилась все хуже и хуже. Например, в прошлом году в стране было зафиксировано более 34 тысяч насильственных смертей (годом ранее - 27 тысяч).

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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