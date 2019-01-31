Проверка боеготовности армии продолжается в Беларуси

Отправка мобилизационных ресурсов из военкоматов Витебской, Могилевской, Гомельской областей и города Минска началась ходе комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Об этом стало известно БЕЛТА 31 января из источников в Министерстве обороны РБ.

Военнообязанные, призванные из запаса, пополнят подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 51-й гвардейской артиллерийской бригады, а также управление и подразделения обеспечения соединения резерва. "Личный состав сил немедленного реагирования 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады совершает марши в назначенные районы. Им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения", - проинформировали в военном ведомстве.

Кроме того, отдельные подразделения ВВС и войск ПВО уже переместились в районы учений и в установленные сроки заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Радиолокационное поле, по информации агентства, наращено силами подвижных радиолокационных групп радиотехнических войск.