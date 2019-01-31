Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече

Сегодня президенты России и Беларуси провели телефонный разговор.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также график предстоящих личных контактов, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Условились в ближайшее время встретиться. Точную дату мы вам сообщим", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидеры обсудят на переговорах вопросы Союзного государства и двусторонних отношений, добавил он.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года", - сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Напомним, что одной из главных тем недавних переговоров двух глав государств стал вопрос компенсаций за налоговый маневр в нефтяной сфере.