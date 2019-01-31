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31.01.2019 16:00
Рубрика: Власть

Путин поручил держать зарплаты учителей на контроле

Текст: Кира Латухина
Не нахваливать учителей, а следить за тем, чтобы их зарплаты не были ниже средней по экономике призвал министра просвещения президент на встрече в Кремле.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Восемь месяцев ведомство работает после разделения министерства науки и образования на два министерства. В принципе, срок уже достаточный для того, чтобы понять, как министерство работает в новом качестве, хотелось бы услышать ваши оценки - это первое, - начал разговор Владимир Путин. - И второе - как в этой связи министерство просвещения планирует строить свою работу в рамках национального проекта "Образование".

Педагоги хорошо приняли решение президента разделить министерство образования и науки на два ведомства. Ведь это позволило министерству просвещения сосредоточиться на общем, среднем профессиональном и дополнительном образовании, воспитании детей, рассказала министр.

Фото: Артем Житенев/ РИА Новости
В школах займутся антикоррупционным просвещением детей

"У нас семь миллионов дошколят, - сообщила Ольга Васильева. - Сейчас у нас практически стопроцентный охват от трех до семи лет, мы ввели 118 тысяч новых мест. И, выполняя ваше поручение, касающееся мест от двух месяцев до трех лет, могу привести две цифры: в 2016 году был примерно 71 процент охвата, сейчас, в 2018 году, - 85 процентов".

"В 2020 году мы должны сделать стопроцентный охват, и это правильно: это раннее развитие наших детей. Но если говорить сухие цифры, то в этом году мы выполнили план на 109 процентов", - подытожила министр.

Введено 168 тысяч новых мест в школах. "Это и абсолютно новые школы, и школы, которые реконструировались", - уточнила Васильева. Увеличилось число выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ. В прошлом году - на 20 процентов больше, чем в 2017 году.

Глава государства попросил отслеживать, что происходит в каждом субъекте федерации. "Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах", - подчеркнул он. Эта задача также должна решаться на уровне губернаторов.

"Наши учителя - удивительные люди", - заметила Ольга Васильева.

"Я знаю", - сказал Владимир Путин. "Следите за уровнем их заработной платы, не надо их нахваливать. За зарплатой следите", - поставил задачу он.

Также речь зашла о продвижении русского языка за границей. Министерство просвещения собирается расширять географию стран, где преподают русский язык учителя из России. Путин тут же спросил: "Учебники нужны?" Васильева сказала, что да, нужны. Министр надеется, что российское общее образование сможет войти в десятку лучших в мире.

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