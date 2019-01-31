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Рубрика: Общество

Дорога к храму

Президент поздравил Патриарха с десятилетием интронизации
Российская газета - Столичный выпуск № 22(7780)
Десятилетие со дня интронизации Патриарха Кирилла измерялось во впечатляющих цифрах - 1238 православных храмов только в Москве, 63 из которых построены в "шаговой доступности", 160 центров для нуждающихся, 5 академий и 50 семинарий, 450 сестричеств, 242 визита в 125 епархий. Это цифры преумножения и преображения церковной жизни. Поздравить Предстоятеля Русской православной церкви в Государственный Кремлевский дворец приехал президент России Владимир Путин.

- Этот труд бесценен, он не измеряется статистикой, - отозвался президент о служении Патриарха. Президент не удержался от впечатляющих примеров: в 2009 году, когда был избран Патриарх Кирилл, в Русской церкви был один приют для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сегодня их уже 58. Открыто более 100 центров гуманитарной помощи, развиваются службы патронажного ухода.

"Русская православная церковь всегда там, где трудно, всегда с людьми, которые попали в беду", - подчеркнул президент, вспомнив, как в 2017 году Церковь и общество праздновали столетие восстановления патриаршества на Руси. Эта дата, по его мнению, также помогает увидеть, как высоко Патриарх Кирилл несет архипастырскую службу.

Фото: Издательство Московской Патриархии
Вышел в свет альбом "Патриарх Кирилл. 10 лет Первосвятительского служения"

"Помочь человеку найти дорогу к храму, поддержать словом и делом" - цель и сердцевина служения Предстоятеля, чья "мудрость и честность, открытость и великодушие заслужили ему уважение", - отметил президент.

Патриарх Кирилл, как и представители других традиционных религий вносит весомый вклад в укрепление общественного согласия при решении порой очень острых вопросов, которые волнуют людей, подчеркнул президент.

Русская православная церковь патронирует более 6500 социальных проектов, ей можно быть особенно благодарным за духовное окормление российского воинства, большого уважения заслуживает ее просветительская деятельность, внимание к соотечественникам. А честное и безупречное служение ее Предстоятеля являет пример истинной любви к Отечеству и народу. Президент уверен, что сегодняшние успехи заложат основу, которая будет многое определять на протяжении веков.

Русская православная церковь всегда там, где трудно, всегда с людьми, которые попали в беду

Отметив дух соработничества в отношениях государства и церкви, президент обратил внимание на ведущее к разобщению людей спекулятивное политиканство, характерное для Украины, где реализуются такого рода проекты. Его организаторы словно учились у гонителей Церкви из прошлого века, заметил президент, подчеркнув, что российское государство считает недопустимым любое вмешательство в церковные дела.

Фото: Олег Варов/patriarchia.ru
10 лет назад состоялась интронизация Патриарха Кирилла

"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека - в том числе и на свободу вероисповедания", - заявил глава Российского государства.

"Пусть ваши молитвы хранят РПЦ и наше Отечество", - обратился Владимир Путин к Патриарху Кириллу и пожелал ему бодрости, долголетия и новых успехов в архипасторском труде.

Патриарх Кирилл в ответном слове не только подводил итоги десятилетия, но и обозначал вызовы, с которыми сталкивается Церковь - начиная с настоятельного желания ограничить ее влияние, объявив ее отжившей, и до попыток провести "апгрейд" человека. Он возможен, считает Патриарх, но только при условии, что не будет разрушено имеющее тысячелетнюю историю представление о человеке как Образе Божием.

Общество Религия Власть Работа власти Президент Патриарх Кирилл
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