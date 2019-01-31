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Рубрика: Власть

Путин заявил о праве РФ на защиту свободы вероисповедания

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин
Государство не должно вмешиваться в церковные дела, тем более соседней страны, но Москва оставляет за собой право делать все для защиты свободы вероисповедания, заявил президент Владимир Путин на мероприятии, посвященном десятилетию Поместного собора РПЦ. Инициаторы церковного раскола на Украине словно учились у безбожников прошлого века, сравнил он.

Глава государства поздравил с десятилетием интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и вспомнил, как в декабре 2017 года вместе праздновали столетие восстановления Патриаршества в нашей стране. Президент отметил во многом определяющую роль предстоятелей РПЦ в судьбе Отечества. Как и предшественники, Патриарх Кирилл высоко несет свою архипасторскую миссию, отметил он. "Мудрость и честность, открытость и великодушие снискали ему уважение и доверие в России и далеко за ее пределами", - сказал президент.

Фото: Олег Варов/patriarchia.ru
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Православные иерархи вместе с представителями других традиционных религий вносят весомый вклад в укрепление общественного согласия, содействуют решению ключевых, порой очень острых вопросов, подчеркнул глава государства. Много было сделано последние годы для расширения социального служения церкви, и этот труд бесценен и не измеряется статистикой, считает он.

"РПЦ всегда там, где трудно, всегда с людьми, которые попали в беду", - заявил Путин. "РПЦ координирует и патронирует свыше 6,5 тысячи социальных проектов, тем самым ощутимо подкрепляет усилия государства и общества на этом направлении", - оценил он. Особую благодарность глава государства выразил церкви за духовное окормление российского воинства: это помогает солдатам и офицерам с честью защищать Родину.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Благородное подвижничество РПЦ распространяется на всю ее каноническую территорию", - констатировал президент, отметив "неустанные труды по укреплению доверия между странами и народами". "Такое честное безупречное служение, которое демонстрирет Патриарх Кирилл - это пример истинной любви к Отечеству и к нашему народу", - под аплодисменты зала сказал он.

Государство продолжит активно развивать созидательное партнерство с церквью во всех значимых областях, заверил Путин. "Перед Россией сегодня масштабные вызовы и амбициозные цели - без преувеличения исторические задачи в демографии, в социальном развитии, в повышении качества жизни людей, в работе по достижению прорыва в экономике, науке, в технологиях, - перечислил он. - Но мы хорошо понимаем: чтобы добиться новых рубежей, нам важно сберечь свою идентичность, наше единство и солидарность. А они строятся на тех ценностях, которые во все времена почитались и православием, и другими традиционными религиями России. Это милосердие, честность и справедливость. Это забота о ближнем и семье, уважение к родителям и детям, и конечно, любовь к Родине".

"Забвение этих ценностей чревато самыми самыми разрушительными последствиями, обезличиванием и деградацией человека, тем, что он может стать жертвой самых подлых и низменных манипуляций", - предостерег президент и призвал укрепить духовно-нравственную ценностную основу, передать ее молодежи, "чтобы не потерять себя в эпоху бурных глобальных изменений".

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Глава государства рассчитывает, что РПЦ и впредь останется действенной миротворческой силой. "Братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы, служили развитию равноправных отношений России со многими зарубежными странами, - сказал он. - Но, к сожалению, мы видим и другие примеры: когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость".

"Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине, - подчеркнул Путин. - Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей".

Фото: Вести.ру
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Дождавшись, когда стихнут аплодисменты, президент вызвал новые овации заявлением: "Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека - в том числе и на свободу вероисповедания".

"Пусть ваши молитвы хранят РПЦ и наше Отечество", - обратился Путин к Патриарху Кириллу и пожелал ему бодрости, долголетия и новых успехов в архипасторском труде.

Власть Работа власти Общество Религия Президент Патриарх Кирилл РГ-Фото
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