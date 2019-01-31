Глава государства поздравил с десятилетием интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и вспомнил, как в декабре 2017 года вместе праздновали столетие восстановления Патриаршества в нашей стране. Президент отметил во многом определяющую роль предстоятелей РПЦ в судьбе Отечества. Как и предшественники, Патриарх Кирилл высоко несет свою архипасторскую миссию, отметил он. "Мудрость и честность, открытость и великодушие снискали ему уважение и доверие в России и далеко за ее пределами", - сказал президент.
Православные иерархи вместе с представителями других традиционных религий вносят весомый вклад в укрепление общественного согласия, содействуют решению ключевых, порой очень острых вопросов, подчеркнул глава государства. Много было сделано последние годы для расширения социального служения церкви, и этот труд бесценен и не измеряется статистикой, считает он.
"РПЦ всегда там, где трудно, всегда с людьми, которые попали в беду", - заявил Путин. "РПЦ координирует и патронирует свыше 6,5 тысячи социальных проектов, тем самым ощутимо подкрепляет усилия государства и общества на этом направлении", - оценил он. Особую благодарность глава государства выразил церкви за духовное окормление российского воинства: это помогает солдатам и офицерам с честью защищать Родину.
"Благородное подвижничество РПЦ распространяется на всю ее каноническую территорию", - констатировал президент, отметив "неустанные труды по укреплению доверия между странами и народами". "Такое честное безупречное служение, которое демонстрирет Патриарх Кирилл - это пример истинной любви к Отечеству и к нашему народу", - под аплодисменты зала сказал он.
Государство продолжит активно развивать созидательное партнерство с церквью во всех значимых областях, заверил Путин. "Перед Россией сегодня масштабные вызовы и амбициозные цели - без преувеличения исторические задачи в демографии, в социальном развитии, в повышении качества жизни людей, в работе по достижению прорыва в экономике, науке, в технологиях, - перечислил он. - Но мы хорошо понимаем: чтобы добиться новых рубежей, нам важно сберечь свою идентичность, наше единство и солидарность. А они строятся на тех ценностях, которые во все времена почитались и православием, и другими традиционными религиями России. Это милосердие, честность и справедливость. Это забота о ближнем и семье, уважение к родителям и детям, и конечно, любовь к Родине".
"Забвение этих ценностей чревато самыми самыми разрушительными последствиями, обезличиванием и деградацией человека, тем, что он может стать жертвой самых подлых и низменных манипуляций", - предостерег президент и призвал укрепить духовно-нравственную ценностную основу, передать ее молодежи, "чтобы не потерять себя в эпоху бурных глобальных изменений".
Глава государства рассчитывает, что РПЦ и впредь останется действенной миротворческой силой. "Братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы, служили развитию равноправных отношений России со многими зарубежными странами, - сказал он. - Но, к сожалению, мы видим и другие примеры: когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость".
"Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине, - подчеркнул Путин. - Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей".
Дождавшись, когда стихнут аплодисменты, президент вызвал новые овации заявлением: "Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека - в том числе и на свободу вероисповедания".
"Пусть ваши молитвы хранят РПЦ и наше Отечество", - обратился Путин к Патриарху Кириллу и пожелал ему бодрости, долголетия и новых успехов в архипасторском труде.