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Рубрика: Экономика

Работы над созданием сверхзвукового самолета могут начаться через 4 года

Текст: Ольга Игнатова
В период с 2022 по 2026 годы может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование сверхзвукового пассажирского самолета. Как сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, этим будет заниматься ПАО "ОАК" (Объединенная авиастроительная корпорация) с привлечением входящих в ее структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.

Сейчас же, по словам министра, ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского), как головной исполнитель, и другие ведущие научные организации ведут исследовательские работы по созданию демонстратора сверхзвукового гражданского самолета, а также разработку и совершенствование методологии формирования компоновок и оценки аэродинамических, летно-технических и экологических характеристик сверхзвуковых гражданской самолетов с высоким уровнем топливной эффективности, безопасности полетов, низким уровнем звукового удара и шума на взлете и посадке.

Фото: Вадим Савицкий
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"Следующим этапом - в 2020-2022 годах - предварительно должна стать разработка технического задания на демонстратор технологий сверхзвукового пассажирского самолета, создание такого демонстратора и проведение с его помощью натурных исследований, направленных на совершенствование аэродинамических характеристик и повышение весовой отдачи. В этот же период предстоит проделать большую работу по формированию пакета нормативной документации, направленной на регулирование процессов оценки соответствия для сверхзвуковых гражданских самолетов", - отметил Денис Мантуров.

Он также уточнил, что сейчас в России отсутствует необходимая для создания сверхзвукового самолета маршевая силовая установка, серийно производимый двигатель НК-32 не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.

Технические параметры проекта создания сверхзвукового пассажирского самолета, включая облик перспективного двигателя, могут быть рассчитаны по результатам работ, которые сейчас выполняются ЦАГИ.

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