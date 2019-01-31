Рассекречена необычная камера следующего iPhone

В 2020 году компания Apple выпустит iPhone, оснащенный камерой с возможностью трехмерной съемки. Она сможет сканировать окружающее пространство, чтобы затем создать трехмерную реконструкцию, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Дальность действия основной 3D-камеры с лазерным сканером составит пять метров. Отметим, что современные iPhone X, XS и XS Max уже оснащены фронтальными камерами с поддержкой сканирования 3D-сканирования - оно используется для работы системы распознавания пользователя по лицу Face ID.

Сейчас Apple ведет переговоры с Sony о тестировании датчиков для своей новой системы трехмерного сканирования пространства. "Лазерная камера" может появиться и в iPad Pro следующего поколения.

В распоряжении Bloomberg также оказалась информация о третьем модуле основной камеры - он будет оснащен широкоугольным объективом, для того чтобы в кадр попадало как можно больше объектов. Еще одним изменением станет расширение возможностей Live Photos - вместо трех секунд движущиеся фото будут длиться шесть секунд.