Razer представила розовый игровой ноутбук

Компания Razer, специализирующаяся на выпуске игровой периферии, представила лимитированное издание ноутбука Blade Stealth 13.

Blade Stealth 13. Фото: Razer

Главная особенность лимитки - розовый цвет. Учитывая, что на рынке портативных компьютеров, в принципе, не так часто можно встретить девайсы с раскраской, отличной от черной, белой или серебристой, предложение от Razer становится действительно уникальным.

Также стоит учесть, что все железное наполнение идентично серийным образцам. Связка NVIDIA GeForce MX150 и Intel Core i7 в достаточной мере обеспечит производительность для запуска современных игр.

Вдобавок к этому производитель предлагает целую серию сопутствующих аксессуаров в аналогичной палитре - розовые наушники, клавиатуру, мышь, микрофон и т.д.

Аппарат доступен по цене от 1399 долларов (около 92 тысяч рублей).