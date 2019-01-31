Американский дуэт Twenty One Pilots выступит в Москве и Петербурге

Twenty One Pilots (США). Мировой тур в поддержку альбома Trench. Москва, "BTБ Арена", 2 февраля; Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 февраля

Это удивительные концерты: все билеты на них были распроданы еще в начале осени. Драйвовые парни из американского штата Огайо, нежно и страстно распевающие, а то и отчаянно, наотмашь читающие резкие треки под ломаные электронные биты и жесткую поступь ударных, - одни из главных звезд современной модной музыки. Эдакий постмодерн из альтернативного хип-хопа, реггей, рока, и электронного инди-попа. Их прошлый альбом Blurryface стал N 1 в главном альбомном хит-параде мира Billboard Top-200, а в 2017-м последовала и премия Grammy в номинации "Лучший поп-дуэт". А вот теперь и 14 новых песен на диске Trench. И создание вымышленного города Dema, из которого выдуманный персонаж должен для своего спасения совершить немедленный побег. Придуманы и несколько подсказок о том, как это сделать, спрятанные в том числе и на видеоклипах для релиза. Так, вместе с альбомом группа фактически создала и новый квест. Впрочем, в хит-параде Billboard Top-200 диск добрался "только" до 2-го места. Но The Bandito (называется одна из песен диска) Tour вполне может исправить ситуацию. Ведь Twenty One Pilots уже привыкли быть первыми.

Заокеанские звезды столь высокого уровня ныне выступают в Восточной Европе и странах СНГ не часто (сложная логистика, долгие перелеты, жесткий график мировых турне и т.д.). Да и цены на билеты в России организаторы концертов устанавливают в целом ниже, чем в Западной Европе. Летом, перед концертом в Москве группы Guns N Roses, состоявшимся во время чемпионата мира по футболу, обозреватель "РГ" удивился, как много иностранных болельщиков из Германии, Мексики, США, Польши и других стран стоит около касс. Гости объяснили, что у них на родине меньше чем за 100 долларов в танцевальный партер не попасть. У нас же цены все-таки чуть демократичнее...

Twenty One Pilots уже выступали в России в 2016 году. Зрительский прием им понравился, и они приезжают вновь - с диском Trench. Кстати, новый альбом парни записали в студии вдвоем: солист Тайлер Джозеф сыграл на клавишных, укулеле, бас-гитаре и, конечно же, спел, а Джош Дан снова отвечал за партии ударных, к которым добавилась и труба. Вот так и справились. Получилось громко, эмоционально и с отважным балансом электроники и живых инструментов. Судя по концерту в нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден" (первые концерты тура состоялись на родине музыкантов, в США), на сцену Тайлер с Джошем выходят тоже только вдвоем. Первый что есть сил молотит по выставленной в центре ударной установке, а второй носится по авансцене с микрофоном, успевая и петь, и общаться с залом. Периодически появляется и кто-то из танцоров, как правило, с акробатическими номерами. Дополнительные музыканты играют за кулисами, или звучит запись всех остальных инструментов, сделанная Тайлером.

В туре исполняется много новых песен, в том числе, пожалуй, лучшие из них: Jumpsuit, Levitate (обе стоят в сет-листе, как и на альбоме, подряд и в самом начале), Nico and the Niners, а также Сhlorine - самобытная и красивая синтетическо-фантастическая баллада.