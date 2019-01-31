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31.01.2019 11:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дептранс: Перебоев с продуктами в Москве не будет

Текст: Сергей Бабкин
Никаких проблем с доставкой продуктов в Москве в связи с ограничениями въезда для грузовиков не будет. Так в столичном департаменте транспорта ответили на сообщения в СМИ о возможных трудностях с логистикой и повышении цен в магазинах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
В России установили новые правила продажи молочных продуктов

Как заявили в Дептрансе, сейчас в городе действуют 76 тысяч годовых пропусков на круглосуточный въезд грузовиков в Москву. Они есть у всех крупных логистических компаний, доставляющих продовольствие и другие товары в город. А разовые пропуска оформили владельцы 2 тысяч грузовиков. "Этих ресурсов достаточно, чтобы полностью обеспечивать перевозки в городе, который в два раза больше Москвы", - отмечают в департаменте. Там также напомнили, что с 22 до 6:00 никаких пропусков для передвижения по Москве на грузовиках вообще не требуется.

Отметим, что в Москве действует ряд ограничений для водителей грузовиков, и с 14 января они были изменены. Без специальных пропусков с 6 до 22:00 для машин грузоподъемностью более тонны запрещается въезд в пределы Третьего транспортного кольца (основная артерия центра Москвы). А для фур грузоподъемностью выше 12 тонн - в пределы МКАД.

Продукты запретят перепродавать
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