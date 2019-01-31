ФСИН научилась блокировать дроны преступников

Тюремное ведомство разработало программу, защищающую казенные дома от беспилотных летательных аппаратов. Дроны часто используются криминалом, чтобы доставлять в колонии запрещенный товар: например, мобильные телефоны.

"С целью противодействия этой противоправной деятельности при участии специалистов Научно-исследовательского института ФСИН России было разработано оборудование для обнаружения, блокирования и подавления беспилотных летательных аппаратов, - рассказали "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний. - С 2017 года оно применяется в учреждениях УФСИН России по Курской области, новая техника работает в режиме "обнаружение" и своевременно предупреждает сотрудников дежурной смены исправительной колонии о приближении беспилотных летательных аппаратов".

По итогам работы новых технологий в Курской области были сделаны соответствующие выводы, система усовершенствована, и весной прошлого года более совершенная защитная система была установлена в учреждениях управления ФСИН России по Республике Татарстан.

"Новое оборудование работает в режиме "отталкивание" и не позволяет беспилотным летательным аппаратам проникать на территорию колоний и следственных изоляторов, - пояснили в Федеральной службе исполнения наказаний. - Квадрокоптер после того как его засекло оборудование просто возвращается к человеку, который им управляет. В прошлом году в Республике Татарстан зафиксировано 87 случаев, когда оборудование не позволило беспилотникам "вторгнуться в воздушное пространство" над учреждениями уголовно-исполнительной системы".

Сегодня инженеры из НИИ тюремного ведомства участвуют в опытной эксплуатации оборудования и проводят эксперименты с ним. По их наблюдениям, чаще всего криминальные квадракоптеры прилетают ночами в выходные дни. Ночью колонии хорошо освещаются, и тому, кто управляет дроном, легче достичь цели.

"Наши эксперименты показали, что технические характеристики современных квадракоптеров позволяют осуществить прицельный переброс запрещенных предметов с высоты в почти три раза превышающую высоту, с которой шума от беспилотников вообще не слышно", - говорят специалисты НИИ.

Как сообщили во ФСИН, в 2017-2018 годах предотвращена доставка в места лишения свободы 262 телефонов, которые пытались переправить с помощью дронов. В 2018 году предотвращено 27 попыток подобной доставки запрещенных предметов, перехвачено 130 средств мобильной связи, в 2017 году - 38 попыток и 132 мобильных телефона, соответственно.