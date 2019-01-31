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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сделка по-пекински

Гостиницу "Пекин" продают компании из Китая
Текст: Ангелина Зеленькова, Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
Легендарная гостиница "Пекин" на Триумфальной площади в центре Москвы может сменить владельца - СМИ со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщили о сделке по продаже отеля. Владеющая им российская "Галс-Девелопмент" нашла покупателя в лице китайской компании Sichuan Railway Investment Group, которая базируется в Чэнду.
Гостиница "Пекин" - один из архитектурных символов Москвы. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Гостиница "Пекин" - один из архитектурных символов Москвы. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Гостиница "Пекин" - один из архитектурных символов Москвы. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Компания-продавец информацию о продаже отеля подтвердила "РГ", но отметила, что сделка пока не закрыта. Ее сумму эксперты оценивают примерно в 6 млрд рублей.

Фото: iStock
Методику присвоения "звезд" отелям доработают

Интересно, что в конце прошлого года была информация об интересе к этому отелю другой крупной китайской компании, но там дело до подписания договора так и не дошло. Напомним, отель "Пекин" - один из архитектурных символов Москвы, возведенный по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Он строился на протяжении почти 20 лет - с 1939 по 1958 год. Имя в честь китайской столицы гостинице дали изначально, подчеркивая дружбу между СССР и Китаем.

Сегодня отель классифицируется как 4-звездочный. В 2015 году был согласован проект его реставрации с целью повысить уровень до 5 звезд. Но как сообщили "РГ" в департаменте культурного наследии Москвы, он так и не был реализован. Спросом у туристов гостиница пользуется, ее загруженность - 75-78% в год, что очень даже неплохой показатель. Не будет она пустовать наверняка и у новых хозяев. В прошлом году, например, в Москве побывало 2 миллиона китайских туристов. Поток их год от года растет. Эксперты объясняют это прежде всего безвизовым режимом, который действует между Россией и Китаем. Сейчас российские и китайские путешественники могут взаимно въезжать по безвизовым спискам в группах от пяти до 50 человек и находиться в России и Китае 15 дней. Этим способом въезда пользуется 80% туристов.

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