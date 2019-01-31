Молния попала в самолет на пути из Рима в Москву

Молния попала в авиалайнер Airbus A-320, который следовал по маршруту Рим - Москва.

"Бортовые системы самолета продолжили работать штатно, критических неисправностей выявлено не было", - передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в аэропорту "Шереметьево". Самолет без проблем приземлился в российской столице. Никто из пассажиров не пострадал.

В настоящее время лайнер проходит техническую проверку. Принято решение приостановить эксплуатацию машины, пока специалисты не подтвердят безопасность использования самолета.