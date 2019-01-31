Росгвардия получила 64 автомобиля для вневедомственной охраны в Москве

Очередную партию новеньких машин - 64 Renault Logan - торжественно передали Управлению вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве. Церемония передачи состоялась у Музея Победы.

Экипажи, ставшие обладателями новой техники, поздравили начальник Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко, начальник Главного управления Росгвардии по Москве полковник полиции Михаил Воробьев, начальник Управления вневедомственной охраны по Москве полковник Игорь Ерошенко, представители ФГУП "Охрана" Росгвардии, совета ветеранов, сотрудники подразделений вневедомственной охраны и приглашенные гости.

Год назад автопарк пополнился сотней новеньких машин. Напомним, ежедневно более 450 экипажей вневедомственной охраны несут службу на столичных улицах.

Сотрудники ведомства охраняют более 200 тысяч объектов, из них свыше 16 тысяч - государственных и частных, около 180 тысяч квартир и три тысячи мест хранения личного имущества. В прошлом году экипажи групп на задержания выезжали по тревоге около 86 тысяч раз. Задержали на охраняемых объектах почти 18 тысяч административных нарушителей. И при этом не допустили ни одной кражи.

Вообще же за прошедший год сотрудники вневедомственной охраны в Москве пресекли более 1,5 тысячи преступлений, из которых 427 тяжких и особо тяжких, обнаружили 304 единицы транспорта, находящегося в розыске.

Кстати, автомобили московской вневедомственной охраны ежегодно принимают участие во всероссийской патриотической акции Росгвардии - автопробег "Вахта памяти. Сыны Великой Победы".