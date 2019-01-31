Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов

Новости

Захарова назвала заседание СБ ООН по Венесуэле провалом США 12:03
Захарова не разделила оценку о пробуксовке переговоров с Японией 12:02
Петербург признан самым популярным городом для зимних путешествий 12:01
В Госдуме назвали паранойей украинскую идею ударить вглубь России 12:00
После гибели детей в Копейске уволен главврач детской поликлиники 11:55
В порту Махачкалы сел на мель иранский теплоход 11:53
В МИД РФ возмущены задержкой выдачи американских виз жене Виктора Бута 11:45
Умер актер из "Терминатора" и "Гремлинов" Дик Миллер 11:45
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео 11:40
На Евро-2020 будут использоваться паспорта болельщиков 11:37
МИД РФ приветствовал позицию латиноамериканских стран по Венесуэле 11:36
На Алтае следователя полиции посадили за взятку в 20 тысяч долларов 11:34
Черчесов: Хотим провести матч с Бельгией в Санкт-Петербурге 11:30
В Крыму объяснили активность разведки ВВС США у берегов полуострова 11:30
В Новосибирске 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 11:29
Российские ученые создают биосенсор против стресса 11:25
МИД озабочен попытками террористов инсценировать применение химоружия в САР 11:22
Стартовали продажи Lada Vesta за 1 млн рублей 11:22
Ученые выяснили, как алкоголь меняет ДНК 11:21
Проверка боеготовности армии продолжается в Беларуси 11:14
На Кубани возбудили дело после гибели трехлетней девочки в ДТП 11:08
В Петербурге из-за падения снега с крыши пострадал ребенок 11:01
В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из крупного офисного центра 10:53
В Петербурге неизвестный обстрелял автобусы и машину полиции 10:51
Сибирских офицеров перевооружат с пистолетов Макарова на "Грачи" 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 11:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов

Текст: Сергей Бабкин
Панические слухи о возможных перебоях с поставкой продуктов в Москву не имеют оснований.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Об этом мэр Сергей Собянин написал в своем Twitter.

"Пропусков на машины для завоза в магазины более чем достаточно, - подчеркнул глава города. - Новые правила въезда мало чем отличаются от старых".

Фото: iStock
Дептранс: Перебоев с продуктами в Москве не будет

Ограничения для грузовиков действовали и ранее. Только в одни периоды спецпропуска требовались с 6 до 0.00 часов, а в другие - с 6 до 22.00. Сейчас введено единое время на весь год.

"Новые правила дают возможность обеспечить более действенный контроль, - отметил глава города. - Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами".

В свою очередь глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмечает, что информационный вброс о возможном росте цен или продуктовом кризисе похож на спекуляцию. "У большинства ритейлеров и так есть годовые пропуска на передвижение грузовиков по Москве", - заявил Немерюк.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ
ФРГ, Франция и Британия нашли способ обойти санкции США против Ирана