Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов

Панические слухи о возможных перебоях с поставкой продуктов в Москву не имеют оснований.

Об этом мэр Сергей Собянин написал в своем Twitter.

"Пропусков на машины для завоза в магазины более чем достаточно, - подчеркнул глава города. - Новые правила въезда мало чем отличаются от старых".

Ограничения для грузовиков действовали и ранее. Только в одни периоды спецпропуска требовались с 6 до 0.00 часов, а в другие - с 6 до 22.00. Сейчас введено единое время на весь год.

"Новые правила дают возможность обеспечить более действенный контроль, - отметил глава города. - Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами".

В свою очередь глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмечает, что информационный вброс о возможном росте цен или продуктовом кризисе похож на спекуляцию. "У большинства ритейлеров и так есть годовые пропуска на передвижение грузовиков по Москве", - заявил Немерюк.