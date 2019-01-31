Уникальные книги презентовали к 100-летию Музея Большого театра

Новые издания - это ретроспективный каталог "Большой театр и музей. 1918-2018" и книга "Александр Горский: балетмейстер, художник, фотограф", представляющая собой опубликованный архив выдающегося балетмейстера.

В презентации, которая состоялась в рамках выставки "Музей и театр. 100 лет вместе", приняли участие генеральный директор Большого театра Владимир Урин, директор музея Большого театра Лидия Харина, главный хранитель музея Екатерина Чуракова и генеральный директор издательства "Кучково поле" Георгий Кучков. Вела мероприятие пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова.

Книжные новинки, выпущенные в честь столетнего юбилея Музея Большого театра издательством "Кучково поле" при поддержке фонда "Связь Эпох", - это не просто "сухое" собрание исторических документов, а исключительная возможность погрузиться в прошлое легендарного театра.

По словам главного хранителя музея Екатерины Чураковой, юбилейное издание "Большой театр и музей. 1918-2018" позволит познакомиться с сокровищами архивов не только профессионалам, но и широкому кругу любителей театрального искусства. Ранее, в 2013 году, издательство "Кучково поле" совместно с Большим театром опубликовало альбом "Московский Императорский Большой театр в фотографиях: 1860-1917". Новая книга стала достойным продолжением масштабной работы по популяризации исторического наследия театра. На страницах каталога представлены сотни красочных фотографий экспонатов из музейных фондов, относящиеся к разным эпохам. Это и впечатляющие костюмы звезд прошлого, и эскизы декораций, и афиши, и выдержки из рукописей, и элементы бутафории. "Мы проследили историю театра от начала до конца, систематизировали все материалы и открыли для всех желающих жемчужины наших коллекций", - сказала Лидия Харина, директор музея Большого театра.

Одна из интереснейших страниц истории ГАБТ отражена во второй презентуемой книге - "Александр Горский: балетмейстер, художник, фотограф". Это издание - полный личный архив Горского, многие из материалов которого, в том числе редчайшие нотные рукописи, публикуются впервые. Как отметил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, особенный интерес книга представляет именно для любителей балета. "Мы даже решились включить в издание некоторые фотографии, который Горский при жизни не хотел публиковать, - рассказала Екатерина Чуракова. - Это очень важно, потому что такие материалы помогут читателю понять мировоззрение великого балетмейстера и то, что он считал неприемлемым в искусстве".

Презентация в Новом Манеже стала одним из событий выставки "Музей и театр. 100 лет вместе", которая будет открыта для посетителей, интересующихся историей театра, до апреля.