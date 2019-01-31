В деревне Октябрьская решили закрыть дизельную котельную, а жителей перевести на индивидуальное газовое отопление. Между тем Жилищный кодекс запрещает переоборудовать многоэтажные дома без согласия собственников.

Последний сезон наступает

"Уважаемая редакция! Просим вас помочь в решении проблемы теплоснабжения многоквартирных домов нашей деревни. Квартиры приватизировались с центральным отоплением от котельной бывшей текстильной фабрики "Октябрьская". Сейчас у нас по плану газификации регионов России проводят газ. В мае 2019 года котельную хотят закрыть, но не все жители могут провести индивидуальное газовое отопление из-за отсутствия финансовых возможностей..."

Владимирские пенсионеры Римма и Вячеслав Середины внимательно изучают счета за отопление. За свою 57-метровую квартиру в старом двухэтажном доме на улице Садовой пожилые супруги платят в среднем 4300 рублей в месяц. В ближайшее время эти расходы могут многократно возрасти.

- Власти Паустовского сельского поселения, к которому относится наша деревня, объявили, что этот отопительный сезон - последний. Котельная, которая греет наши дома, закрывается, и нам всем придется покупать индивидуальные газовые котлы. Но это еще полбеды: в каждой квартире нужно будет делать новую разводку труб и менять батареи. В соседней деревне каждой семье это обошлось примерно в 200 тысяч рублей. Откуда у пенсионеров такие деньги? - беспокоятся старики.

Наследство фабриканта Смолякова

В деревню Октябрьская Римма Середина приехала в 1972 году. В то время здесь работала ткацкая фабрика купца Смолякова, построенная еще до революции. В советское время фабрику по производству мешковины национализировали, открыли клуб, детсад, совхоз. Народу в деревне жило много - больше 1000 человек. При каждом из учреждений работало по котельной. Но с развалом СССР совхоз и фабрика разорились, работники разъехались во Владимир и Нижний Новгород, а содержание инфраструктуры легло на муниципалитет. В 2018 году, с приходом газа в район, чиновники от обременительного хозяйства решили избавиться, переложив затраты на плечи жителей.

В соседней деревне новая разводка и замена труб обошлись в 200 тысяч

- Поймите, мы не против газификации. Напротив, мы очень хотели бы, чтобы в наших домах появились газовые плиты. Когда-то у нас были подземные емкости с привозным газом, но потом их убрали. Сейчас нам приходится готовить на электрических плитках, а это не очень удобно, - объясняет Римма Ивановна.

Узнав о приезде корреспондента, в квартиру Серединых одна за другой заходят соседки.

- В администрации говорят, что содержать котельную им невыгодно: нет денег. А где деньги у пенсионеров? Сход граждан был о подведении газа к плите, а не о закрытии котельной. Почему власти не уважают наше мнение? - возмущаются женщины.

- Я приватизировала свою квартиру как жилье со всеми сетями, включая отопление. А теперь меня его лишают. Это же заведомое ухудшение условий! Если квартиры переведут на индивидуальные котлы - подъезды отапливаться не будут, у нас станет сыро и холодно, - говорит соседка Серединых Лидия Викторовна.

Маргарита Бондаренко, живущая через дорогу от Серединых, не понаслышке знает, что такое жить в здании, где отапливаются не все квартиры. Жилье у нее за стенкой опустело, и коммунальщики обрезали там трубы, ведущие к батареям. В квартире Бондаренко сразу похолодало, а смежные с пустующей квартирой стены начали покрываться черной плесенью.

Ставить на кухне газовые котлы многие жители еще и боятся: сейчас столько сообщений о взрывах газа в домах...

Слухи об аварийной котельной преувеличены?

Администрация Вязниковского района, куда редакция "РГ" обратилась с официальным запросом по ситуации в деревне Октябрьской, вместо положенной по закону о СМИ недели прислала ответ лишь через месяц.

В деревне Октябрьская назревает коммунальная революция. Фото: Анна Скудаева

"В настоящее время в деревне Октябрьская действует мазутная котельная, которая из-за аварийного состояния не может обеспечивать теплом потребителей, и сейчас для обеспечения жителей теплом временно установлена модульная котельная, которая осуществляет работу на дизельном топливе. Убыток от работы котельной составляет более 15 миллионов рублей. Работа котельной будет прекращена после введения в эксплуатацию межпоселкового газопровода", - пояснили в администрации.

В модульной дизельной котельной с надписью "Вязники Энергия", два года назад построенной во дворе бывшей ткацкой фабрики, корреспондента "РГ" встретили два слесаря.

- Эта котельная новая, никакая не аварийная, работает отлично и проработала бы еще много лет, - рассказали работники.

По данным властей, на подключение газа в деревне согласились 356 человек. У Серединых и многих их соседей пенсия скромная - в среднем около 11 тысяч в месяц. Все деньги уходят на еду и лекарства. Мысль о том, чтобы на старости лет пойти в банк и залезть в большие долги, наводит на них ужас. В районной администрации сообщили, что малообеспеченных жителей в деревне, которым при газификации потребуются меры соцподдержки, больше 140 человек. Размер возможной помощи нуждающимся власти не назвали.

Как сказали работники котельной, их объект не аварийный и мог бы работать еще много лет. Фото: Анна Скудаева

- Стоимость работ по переводу домовладений на индивидуальное газовое отопление будет определена после разработки проектно-сметной документации на каждое домовладение отдельно. Администрация района проводит работу с потенциальными подрядными организациями о предоставлении собственникам домовладений рассрочки платежей за выполненные работы сроком от трех месяцев до двух лет, - сообщил заместитель главы администрации Вязниковского района по вопросам жизнеобеспечения и строительства Андрей Рыжиков.

- Мы нашей администрации не верим, - говорит жительница деревни Ирина Малова. - Я хочу, чтобы к моему частному дому провели газ. Но когда встал вопрос о газификации, с нас сначала хотели собрать за проект по 20 тысяч с дома. Потом по 40 тысяч. А потом пересчитали - оказалось, надо не 40, а всего 7 тысяч. Откуда такие цифры? Кто кого хотел обмануть?

Между тем

В ряде регионов России жители многоквартирных домов мечтают перевести квартиры в многоэтажках с централизованного на индивидуальное газовое отопление, чтобы сэкономить на платежах. Но нередко получают отказ. Если в муниципальной схеме для дома утверждено централизованное теплоснабжение, установки котлов часто не удается добиться даже через суд, поскольку это, по мнению энергетиков, может нарушить тепловой баланс здания. С тех, кто отключился от системы центрального отопления, нередко продолжают взимать за него плату, невзирая на имеющийся в квартире котел. Однако 20 декабря 2018 года Конституционный суд РФ разрешил жильцам многоквартирных домов отказываться от централизованного отопления по объективным причинам и оплачивать только теплоэнергию на общедомовые нужды. Теперь правительству предстоит разработать порядок определения и взимания такой платы. Это позволит разделить счета для обладателей автономного отопления.

Кстати

В Государственной жилищной инспекции региона, куда жители деревни обратились за разъяснениями, сообщили, что перевод многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление возможен только в случаях, определенных схемой теплоснабжения.

- В случае отключения обогревающих элементов от системы отопления происходит уменьшение состава общего имущества многоквартирного дома, которое допустимо только при реконструкции. Переход жилых помещений на индивидуальное отопление возможен в случае принятия всеми собственниками помещений в многоквартирном доме соответствующих решений, изменения схемы теплоснабжения и отключения дома от централизованного отопления, - сообщил врио начальника инспекции Максим Норихин.