В Костромской области обострилась проблема возврата детей-сирот из семей в детдома. Эксперты считают, что виной всему - некачественная работа органов опеки по подбору приемных родителей. Из-за некомпетентности чиновников дети оказываются преданными дважды.

Когда ребенка возвращают в детский дом, он испытывает предательство второй раз, становясь более уязвимым. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Клуб анонимных родителей

Вот уже больше десяти лет педагог по образованию Елена Тороева "работает" мамой. Одна, без мужа, она дарит заботу детям, которые остались без попечения родителей, и исправляет чужие педагогические ошибки. Со своей старшей дочкой Елена познакомилась в детском доме, где в то время была воспитателем.

- Старшую дочку я взяла, когда ей было 13 лет. Она была дважды возвращенная, я у нее - третья мама. Воспитывать - это сложно. Возвраты - все сложно, - вздыхает педагог.

Вслед за девочкой в семье Елены появился 14-летний мальчик. Сейчас старшие дети уже выросли и начали самостоятельную жизнь, а Елена взяла на воспитание сразу троих маленьких "сиблингов" - кровных братьев и сестер из одной семьи.

Эти малыши попали к новой маме благодаря программе "Профессиональная приемная семья", которая начала работать в Костромской области при материальной, юридической и психологической поддержке благотворительного фонда.

По мнению Елены Тороевой, не только в момент передачи, но и на протяжении всей жизни приемные семьи нуждаются в помощи и профессиональном психологическом сопровождении. Для того чтобы облегчить жизнь приемным семьям, она предложила создать в регионе "Клуб анонимных родителей", где они бы могли собраться за чашкой чая, обсудить возникающие проблемы и сообща найти выход из трудной ситуации.

В последние годы на территории Костромской области регулярно закрываются детдома. Это происходит не потому, что стало меньше сирот. Следуя новой государственной политике, всем малышам, попавшим в интернаты и дома ребенка, теперь пытаются подыскать семьи. Но этот процесс, к сожалению, не всегда проходит гладко.

Весной прошлого года в Красносельском районе Костромской области власти намеревались закрыть Ченцовский детский дом, где осталось мало воспитанников. Однако педагоги объяснили, что в окрестных селах много детей находится в трудной жизненной ситуации. Если учреждение закрыть, а малышей отправить в отдаленные районы, это затруднит их дальнейшее воссоединение с кровными семьями, которым органы опеки должны дать шанс на исправление. Областные власти пошли навстречу педагогам и детдом сохранили. Решение оказалось правильным: уже очень скоро приют вновь начал наполняться детьми.

В конце декабря прошлого года депутаты Костромской областной думы провели круглый стол, посвященный социальной поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как рассказала в своем докладе заместитель директора областного департамента по труду и социальной защите населения Александра Лазутина, в регионе насчитывается почти 1700 детей-сирот - это 1,3 процента от общего числа детей в Костромской области. Из них около десяти процентов живут в детдомах, остальные переданы на воспитание в 667 замещающих семей.

Около четверти всех сирот живут на территории областного центра. Большинство из них - социальные сироты, родители которых лишены прав на воспитание детей.

Счастье на бумаге

По данным официальных отчетов, вопрос устройства костромских сирот в семьи выглядит вполне достойно. Для помощи приемным родителям в воспитании детей в регионе создан ресурсный центр. Специалисты социальных учреждений проводят рейды по семьям, изучают бытовые условия, проводят тренинги с "группами риска", нуждающимся помогают купить подарки на Новый год и собрать детей в школу.

Однако на деле ситуация с "государственными" детьми складывается не так радужно. Выступая на круглом столе в облдуме, вице-президент благотворительного фонда "Будущее сейчас" Константин Ситников рассказал депутатам об обострившейся проблеме дважды преданных сирот: в 2018 году в детдома было возвращено 25 детей.

- Нужно понимать, что это конкретные судьбы, судьбы поломанные, когда ребенок испытывает предательство второй раз в своей жизни. Первый раз его оставляют кровные родители, а второй раз - те люди, которые протянули ему руку помощи, но не справились, - пояснил докладчик.

Из 168 детей, которые до сих пор живут в костромских детдомах, более 80 процентов - это сироты старше десяти лет. В отличие от младенцев таких "возрастных" детей, имеющих свой характер и сформированные привычки, приемные родители берут менее охотно. У детей старше 14 лет шансов на усыновление практически нет. Между тем именно они составляют почти треть регионального банка данных. И более 40 из них вернули в детдом повторно.

От принципа подбора "подходящего ребенка" надо переходить к подбору подходящих для сироты родителей

- Примерно половина детей старше 15 лет являются возвращенными. Такие дети в семью уже не хотят по понятным причинам. Они выходят из учреждения очень уязвимыми, - пояснил Константин Ситников.

Жертвы некомпетентности

Проблему возврата сирот в госучреждения эксперты считают лишь "вершиной айсберга". По мнению педагогов, возврат - это крайнее выражение конфликта, который может возникнуть в любой семье. Но во многих случаях семьям, где появились проблемы во взаимоотношениях родителей и приемных детей, можно помочь. За последние пять лет в Костромской области удалось организовать 17 профильных смен в лагерях, специально созданных для приемных семей. Участие в этих сменах приняли более 900 детей и приемных родителей. Во время отдыха с участниками активно работают психологи, помогая им предотвратить возможные кризисы.

Ситников предложил ввести в регионе практику наставничества, чтобы обеспечить каждого сироту "значимым взрослым", который мог бы общаться с таким ребенком и давать ему советы, оберегая от возможных неприятных ситуаций после выхода из детдома.

По мнению заместителя председателя Костромской областной думы Сергея Деменкова, проблема с массовыми возвратами детей в сиротские приюты возникла после того, как функции органов опеки и попечительства с областного уровня передали на муниципальный. При этом грамотных специалистов на местах воспитать не успели.

- Мы сказали муниципальным образованиям: 90 процентов детей устроены в семьи. Если показатель снизится, значит муниципалитеты не работают. Они, естественно, делают все, чтобы этот процент сохранить, а уж с каким качеством? - отметил Сергей Деменков.

Выслушав выступления экспертов, чиновников и приемных родителей, депутаты облдумы предложили создать программу профессиональной переподготовки для специалистов органов опеки "на местах".

Депутаты отметили, что от принципа подбора "подходящего ребенка для родителей" необходимо переходить к подбору наиболее подходящих родителей для конкретного ребенка.

Мнения

Татьяна Быстрякова, уполномоченный по правам ребенка в Костромской области:

- Трудная жизненная ситуация - это не только сиротство. Большая часть таких детей - это дети, которые живут в кровных семьях. Когда ко мне приходят родители, они говорят: "Мне нужна помощь, и я не знаю, куда обращаться". У нас существует проект "Ранняя помощь". Для большинства семей, которые остаются один на один со своей проблемой, на первых порах эта помощь необходима. В каждом муниципалитете эта ранняя помощь должна быть доступна! У людей не должен стоять вопрос, куда идти. Нужна хорошая система подготовки кадров. Сейчас опека передана на уровень муниципалитетов. Людей на местах, которые пришли работать в опеку, надо учить. Это должны быть грамотные, подготовленные люди. Тогда и не будет этих ошибок.

Елена Тороева, приемная мама:

- Если родители будут обращаться за помощью, то возникающие в семье проблемы можно решить. Но если не общаться - это накапливается. Нужны родительские встречи, они должны проходить чаще, родительские группы и тематика должны быть разнообразными. Нам необходим обмен опытом и поддержка.