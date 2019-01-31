В Костроме обнаружили подпольный токсичный завод

В Костроме эксперты регионального управления Роспотребнадзора во время проверки обнаружили на территории, выделенной под автоматизированный мусоросортировочный комплекс (АМСК) на улице Базовой, подпольный завод, занимающийся незаконной переработкой опасных веществ.

Выступая перед депутатами гордумы, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Андрей Тарасов заявил, что на территории АМСК, введенного в эксплуатацию в марте 2016 года, возникли серьезные проблемы.

- Отходы, поступившие на АМСК для дальнейшего обезвреживания, относятся к третьему классу опасности. Отходы после сортировки на АМСК также относятся третьему классу опасности. Это говорит о том, что мусоросортировочный завод не осуществляет обезвреживание поступающих отходов, - сообщил Андрей Тарасов.

В некоторых партиях, вывезенных после "сортировки" на свалку, обнаружились не только бумага, картон и цветные металлы, но даже... боевые патроны.

Но, помимо этого, неожиданно выяснилось, что на территории завода третий год работает еще одно предприятие, которое занимает почти две тысячи квадратных метров. Этот завод перерабатывает полимерсодержащие отходы, которые относятся к первому - наивысшему - классу экологической опасности.

Более двух лет предприятие перерабатывает отходы, которые относятся к наивысшему классу экологической опасности

У подпольного предприятия нет разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию, отсутствует лицензия на деятельность по обращению с отходами, санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны. Он даже не был предусмотрен проектом строительства. По закону размещение таких токсичных производств в черте городов запрещено: земельный участок, на котором стоит завод, предназначен для мусора не выше второго класса опасности.

В ведомстве отметили, что документы с результатами проверки направлены в прокуратуру и в МВД: они могут быть основанием для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "ЭкоТехноМенеджмент" и чиновников, которые допустили появление в черте города крайне опасного производства.

Кроме того, в деле с подпольным заводом вскрылась интересная финансовая составляющая. Чтобы компенсировать затраты частного инвестора, накануне открытия АМСК в 2015 году гордума утвердила для ООО "ЭТМ" инвестиционную надбавку к тарифу на услуги по обращению с отходами в размере 79,89 рубля за кубометр (без НДС). Платить ее все потребители обязаны до 31 декабря 2024 года.

Надбавка включала в себя компенсацию расходов инвестора на строительство АМСК и будущего нового мусорного полигона. Однако последний, в отличие от не предусмотренного проектом опасного завода по переработке пластика, в окрестностях Костромы так и не появился. Тем временем костромичи уже заплатили "ЭТМ" почти сто миллионов рублей.

Изучив поступившие материалы проверки Роспотребнадзора, думцы составили обращение к главе города с требованием отменить "инвестиционную составляющую" на обращение с отходами для ООО "ЭТМ", оплата которой возложена на плечи жителей областного центра. Получив обращение, глава города собрал экстренное совещание, участники которого решили дождаться ответа следственных органов, а затем принимать окончательное решение по ситуации с "народными" инвестициями в утилизацию мусора в Костроме.

Тем временем

Власти Тульской области и региональные операторы приняли решение о предоставлении льгот многодетным семьям при расчете за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Чтобы получить льготу, необходимо обращаться в учреждения социальной защиты. Кроме того, непосредственно у регоператора можно будет получить стопроцентную скидку на плату за третьего ребенка и последующих детей.