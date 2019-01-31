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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве назвали самые необычные имена новорожденных

Текст: Ирина Рыбникова

Московское управление ЗАГС озвучило самые необычные имена, которыми жители столицы называли детей в 2018 году.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в столице теперь подрастает малышка с именем Адель-Иллария. А компанию ей составляют Виктория-Луна и Александра-Джейн. Есть среди новых москвичек Капитолина, Радомира, Линда, Августина, Доминика, Ия и Леонида. Напомним, Леонидами зовется звездопад, который жители и гости столицы могут ежегодно наблюдать в ноябре.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Родились в Москве в прошлом году также Добрыня, Данислав, Марсель, Пахом, Устин и Финн.

А вот самое популярное женское имя София, несколько лет возглавлявшее рейтинг имен новорожденных москвичек, в прошлом году уступило первую строчку Марии. На третьем месте по популярности - Анна. Традиционно много было Алис, Викторий, Анастасий, Полин, Александр, Елизавет и Варвар.

Среди мужских имен самым популярным продолжает оставаться Александр. Далее идут Михаил и Максим, за ними - Иван, Артем, Дмитрий, Марк, Матвей и Илья.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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