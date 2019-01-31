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Рубрика: Культура
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В Воронеже объявили программу главного арт-фестиваля года
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 21(7779)
Спектакли Льва Додина и Роберта Стуруа, "нежный цирк" и танцы в виртуальной реальности, концерты Максима Венгерова и "прыгающего скрипача" Ары Маликяна - воронежцев и гостей города ждут события, которые сделали бы честь любой культурной столице. IX Платоновский фестиваль пройдет с первого по 16 июня, продажа билетов начнется восьмого февраля.

Публика увидит работы живых классиков мирового театра. Например, притчу Роберта Стуруа "Вано и Нико" (постановки этого режиссера входят в список нематериального наследия ЮНЕСКО) и новую версию легендарного спектакля Льва Додина "Братья и сестры" по прозе Федора Абрамова. Насладиться игрой Константина Райкина и Тимофея Трибунцева позволит сатириконовский "Дон Жуан", Евгения Симонова появится в "Русском романе" Миндаугаса Карбаускиса - известная актриса играет жену Льва Толстого. Громким событием обещает стать первый в России показ "Калигулы" в трактовке немецкого "Берлинер Ансамбля".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Изящное и сентиментальное шоу в жанре "нового цирка" привезет театральная компания Даниэле Финци Паска - Per Te ("Для тебя") режиссер сделал как посвящение любимой жене, умершей в год премьеры. Бельгийская компания Kiss&Cry в сотрудничестве с оскароносным Жако Ван Дормалем представит "Холодную кровь", где перед камерами в миниатюрных декорациях танцуют... пальцы.

Зрители Платоновского познакомятся с творчеством выдающегося хореографа из Франции Мурада Мерзуки (в его "Вертикали" артисты отрываются от земли и летают) и великолепной танцовщицей Шанталой Шивалингаппой (Орельен Бори поставил для нее спектакль-портрет аSH).

К 120-летию со дня рождения Андрея Платонова постановки по его произведениям покажут европейские и американские театры

Как обычно, выделены постановки по произведениям Андрея Платонова. Так, "14 красных избушек" покажут американцы, "Блаженство" по "Реке Потудани" - англичане, "Перевод" (по мотивам повести "Джан" и реальным историям современных беженцев) - театральные деятели из нескольких стран Европы. Необычным взглядом на платоновскую прозу поделятся театры из Пскова и Воронежа.

На фестиваль приедут "звездные" скрипачи Максим Венгеров, Борис Бровцын и Ара Маликян. Последний выступит под открытым небом: Ара не только виртуоз, но и большой любитель спецэффектов. Поклонников вокала порадуют концерты хора мальчиков училища имени М. Глинки (Санкт-Петербург).

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Концептуальным проектом фестиваля-2019 станет концерт камерной музыки к столетию Мечислава Вайнберга. Широкая публика слышала его музыку в кино ("Летят журавли", "Афоня") и мультфильмах ("Каникулы Бонифация", "Винни Пух"). Несколько академических сочинений исполнят талантливые молодые солисты.

Ну а на закрытии прозвучит грандиозное вокально-симфоническое произведение Арнольда Шенберга "Песни Гурре". Композитор предусмотрел огромный состав исполнителей (для премьеры в 1913-м потребовалось более 750 человек), поэтому "Песни Гурре" звучат вживую крайне редко. В Воронеже для проекта создадут фестивальный оркестр, привлекут вокалистов из местного театра оперы и балета, а также различных ансамблей.

Прямая речь

Михаил Бычков, художественный руководитель Платоновского фестиваля:

- В 2019 году мы будем отмечать 120-летие со дня рождения Андрея Платонова и продолжим знакомить зрителя с важными произведениями мирового искусства, находя в них параллели с судьбой и творчеством нашего земляка. Для нас важно показать не столько то, что его продолжают читать и ставить, сколько то, как платоновское мироощущение вдохновляет художников XXI века.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль
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