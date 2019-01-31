В Воронеже труба котельной упала на людей

В результате обрушения трубы котельной в Воронеже пострадали два человека, восемь домов остались без тепла.

ЧП произошла в промышленной зоне в центре Воронежа, где обрушилась 20-метровая кирпичная труба. Пострадавшие - две женщины, работники "Теплосетей". Одну госпитализировали сразу после аварии, другая находилась в шоковом состоянии и была доставлена в больницу работниками предприятия позже.

Из-за аварии прекращено теплоснабжение восьми жилых домов общим населением порядка 200 человек.

- Оборудование котельной не пострадало. Вода продолжает циркулировать в системе, чтобы не допустить разморозки. Вернуть тепло в дома планируется до конца дня, - рассказали в администрации города.