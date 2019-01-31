Власти Москвы ограничили продажу электронных сигарет

В Москве будет ограничена продажа электронных сигарет, вейпов и аналогичных гаджетов. Соответствующий закон в двух чтениях сегодня приняла Мосгордума.

Закон вводит административные штрафы за продажу электронных сигарет подросткам до 18 лет. А также - за "вовлечение в употребление". То есть штрафовать будут, например, тех, кто передает свой электронный кальян детям. Для физических лиц предусмотрены штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных - от 2,5 до 5 тысяч. Штрафные санкции для родителей несовершеннолетних - от 4 до 5 тысяч рублей.

Соответствующие поправки будут внесены в КоАП Москвы. Они вступят в силу, когда закон подпишет мэр Сергей Собянин.

Отметим, что аналогичный закон принят и в Московской области в мае прошлого года. Федеральные законы курение вейпов не регулируют.