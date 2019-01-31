Сразу два единых расчетно-информационных центра (ЕРИЦ) РусГидро начали работу в Приморском крае. Их открытие во Владивостоке и Артеме состоялось в рамках реализуемой РусГидро стратегии развития на Дальнем Востоке современных технологий оплаты услуг ЖКХ.

ЕРИЦ появились во Владивостоке на улице Октябрьской, 8 и в Артеме на улице Интернациональной, 84.

- Подобные центры уже работают в ряде регионов ДФО, теперь в их числе и Приморский край. Здесь можно оплатить услуги ЖКХ как при помощи оператора, так и самостоятельно в терминале. Все предусмотрено для маломобильных граждан. Полагаю, что за такой формой работы с потребителями энергии будущее, - сказал губернатор края Олег Кожемяко на церемонии открытия ЕРИЦ во Владивостоке.

Высокотехнологичные центры созданы при поддержке краевой администрации. Они действуют по принципу "единого окна", предлагая приморцам широкий спектр удобных способов оплаты жилищно-коммунальных и других услуг без комиссии, а также дополнительные сервисы по установке и обслуживанию приборов учета, продаже бытовой электротехнической продукции. ЕРИЦ Владивостока и Артема будут работать с населением и исполнителями коммунальных услуг - управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами. В ЕРИЦ Артема дополнительно организована зона обслуживания юридических лиц - предприятий городского расчетно-контрольного центра.

Появление расчетно-информационных центров РусГидро - свидетельство выполнения энергетическим холдингом майских указов президента страны, в части технологического развития и обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Высокотехнологичные центры созданы при поддержке администрации Приморского края. Они действуют по принципу "единого окна" и предлагают жителям региона широкий спектр услуг

- Мы стремимся к повышению клиентоориентированности в компании и качества обслуживания прежде всего в системе жилищно-коммунального хозяйства. Стандарты работы расчетно-информационных центров разработаны специалистами компании, и они едины по всей стране. В соответствии с федеральной программой "Цифровая экономика" ЕРИЦ оснащены по последнему слову техники и комфортны как для работы специалистов, так и для получения услуг потребителями. Каждый центр рассчитан на обработку одновременно 500 лицевых счетов, - говорит заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" Владимир Кимерин.

В центрах посетители могут получить консультации по всем вопросам, связанным с оплатой горячего водоснабжения, тепловой и электрической энергии, а также состоянием лицевого счета, сверкой начислений и оплат. Кроме того, здесь же удобно передать показания приборов учета.

В рамках реализации федеральной программы "Доступная среда" открываемые Группой "РусГидро" центры ориентированы на комфортное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. Находящийся на втором этаже здания центр во Владивостоке оснащен автоматическим подъемником, которым могут воспользоваться инвалиды, мамы с детскими колясками, пожилые люди.

Рядом со входом на улице стоит терминал, с помощью которого можно ознакомиться с услугами центра, передать показания приборов учета. Он работает круглосуточно. Еще один информационный терминал, ориентированный и на человека в инвалидной коляске, расположен внутри офиса. Он предназначен для незрячих и слабовидящих людей, с помощью которого можно получить звуковую информацию или использовать лупу, если посетителю трудно рассмотреть мелкий шрифт.

Есть в офисе зона самообслуживания. При помощи компьютера потребители услуг, зайдя в личный кабинет, могут передать показания приборов учета и распечатать квитанции. На стенде содержится общая информация о деятельности центра, способах оплаты и передачи показаний приборов учета, а также инструкция о вариантах заполнения единого платежного документа. Здесь же размещены образцы бланков заявлений и требования к стандарту обслуживания клиентов ПАО "ДЭК", которое входит в Группу "РусГидро" и отвечает за поставку ресурса потребителям на территории Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной, Сахалинской и Амурской областей.

Предусмотрели специалисты РусГидро и уголок для малышей, которые, пока мамы заняты общением со специалистом расчетно-информационного центра, могут порисовать фломастерами на доске или раскрасить картинки карандашами.

Компетентные специалисты не только примут плату за услуги ЖКХ, но и объяснят, как именно эта плата начисляется. Фото: Пресс-служба ДЭК

В расчетно-информационном центре работает полтора десятка окон, за каждым из которых сидит специалист, который ответит на вопросы посетителей. А в окне №1 клиенты могут получить консультацию, выбрать и купить электротехническое оборудование, например, электро- и водосчетчики, энергосберегающие лампы, а также оформить услугу по их монтажу.

- Когда мы объединим в единый платежный документ данные поставщиков и исполнителей коммунальных услуг, то откроем еще одно окно для представителей управляющих компаний. Они будут консультировать клиентов, как начисляются платежи, в том числе по общедомовым нуждам. Наши специалисты тоже могут помочь разобраться в этом, но в УК ответят детальнее, ведь они сами рассчитывают суммы и точно знают, на что те тратятся, - говорит Владимир Кимерин.

После открытия ЕРИЦ в администрации Приморского края задумались о сведении в единую квитанцию всех существующих сегодня пяти или шести платежных "коммунальных" документов.

- Надо подтягивать сюда всех наших ресурсников: Примтеплоэнерго, Примводоканал, управляющие компании. Оплачивать все услуги в одном окне в подобных центрах, конечно же, населению было бы удобно, - считает губернатор Олег Кожемяко.

- К сегодняшнему дню компания РусГидро открыла 35 офисов по всей стране. Центры в других районах Приморья мы будем создавать в соответствии с нашей инвестиционной программой. В течение трех лет с помощью администрации края намерены эту работу завершить. До конца нынешнего года ЕРИЦ будут организованы в Уссурийске, - обещает Кимерин.

РусГидро приступило к реализации проекта создания ЕРИЦ в регионах присутствия энергосбытовых компаний группы в 2016 году. Пилотным регионом стал Красноярский край. Работа единых расчетно-информационных центров, открытых ПАО "ДЭК" в 2017-2018 годах в городах ДФО - в Райчихинске (Амурская область), Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) и в Холмске (Сахалинская область), получила положительную оценку населения и властей.

Кстати



В ЕРИЦ во Владивостоке посетители могут получить консультации от робота СВЕТланы. "Я очень доброжелательный и общительный робот. Создана для того, чтобы оказывать помощь клиентам в решении их вопросов и просто развлечь их беседой", - представилась СВЕТлана на церемонии открытия расчетно-информационного центра.