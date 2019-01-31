На Камчатке экс-директор страховой фирмы ответит за махинации с ОСАГО

До десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей грозят бывшему директору страховой компании из Петропавловска-Камчатского за мошенничество с полисами ОСАГО. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) в отношении 40-летней женщины направлено прокуратурой в Камчатский городской суд.

"По версии следствия, с января 2014 года по июнь 2016 года по указанию директора камчатского филиала одной из крупных страховых организаций подчиненные при оформлении гражданам полисов ОСАГО вносили в базу данных ложные сведения", - рассказала старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина.

Исправленные данные позволяли применить к тарифу понижающие коэффициенты, что снижало стоимость полисов. При этом с клиентов страховщики брали полную сумму, установленную законом, указывая в выданных им копиях верную информацию. Разницу в цене руководитель фирмы присваивала себе. Таким способом ей удалось заработать 27 миллионов 246 тысяч рублей.