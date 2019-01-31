Достижения туриндустрии, которой в Якутии прочат роль одного из драйверов развития экономики, получили неожиданное звучание после смены руководителя респуб­ликанского министерства предпринимательства. Прежний министр Антон Сафронов уехал жить за границу, откуда в свое время и был призван на госслужбу. Новый, Ирина Высоких, начала свою деятельность с того, что инициировала прокурорскую проверку эффективности использования бюджетных денег, вложенных в отрасль за последние пять лет. По ее словам, вручая ей представление по итогам проверки, прокуроры поинтересовались: "Отдел туризма в министерстве вообще что-нибудь делал?".

В суровом северном краю туристы - не такая уж редкость, даже иностранные. Но ожидать здесь массового наплыва людей с деньгами в рюкзаках пока нереально. Фото: ЯСИА

С 2012 года в республике действовала программа развития внутреннего и въездного туризма. На ее реализацию было направлено более миллиарда рублей. Проанализировав прокурорское представление, Ирина Высоких заявила:

- Я как министр эффекта от того миллиарда в развитии туризма не вижу вообще. Считаю, что это упущенная выгода и для предпринимателей, которые заняты в отрасли, и для бюджета республики.

Она привела пример. В Верхоянском районе в соответствии с программой на бюджетные деньги должны были построить кафе. И его построили. Но не на туристическом маршруте к горе Кисилях, где планировалось, а в райцентре, поселке Батагай. Прокуратура признала это нецелевым использованием полутора миллионов рублей.

По словам министра, подобных случаев много, по каждому будет отдельное разбирательство. А общее между ними то, что освоение казенных средств никто не контролировал. Видимо, экономили бюджетные деньги на командировках.

- Даже когда сотрудники просили руководство отправить их в тот или иной район, чтобы проверить ход строительства объекта, получали отказ, - рассказала Высоких.

Впрочем, чтобы держать под контролем самую главную в отрасли стройку, никуда не надо было ездить. Туристический кластер "Северная мозаика" создавали рядом с Якутском. Из бюджетов разного уровня в инфраструктуру этого комплекса вложено более 360 миллионов рублей. Там уже давно должна кипеть жизнь. Но из полутора десятков заявленных объектов работает только один - веревочный парк. Предприниматели, получившие льготные кредиты на строительство аттракционов, ресторанов, гостиниц и прочего великолепия, по разным причинам отказались от участия в проекте. Одни уже вернули деньги, в отношении других идут суды по взысканию средств. А кластера-то нет. Есть только проведенные в лес за казенный счет газ и электричество, асфальтированные дороги и выложенные плиткой тротуары.

- При этом созданную инфраструктуру надо охранять и поддерживать в рабочем состоянии, на что требуется еще около десяти миллионов рублей в год, - подчеркнула Ирина Высоких.

Усилия многих участников процесса были направлены не на развитие отрасли в Якутии, а на бесконтрольное освоение больших денег. С самыми вопиющими случаями продолжает разбираться прокуратура

По ее мнению, в несостоявшемся пока кластере есть избыточные инфраструктурные объекты. К примеру, там установлены резервные электрогенераторы, которых хватило бы, чтобы обеспечить энергией большой городской микрорайон.

- Их там более чем на 20 миллионов рублей! Зачем, если есть ЛЭП? - недоумевает министр.

С самыми вопиющими случаями разбазаривания средств продолжает разбираться прокуратура. По словам Высоких, какие-то материалы, возможно, будут переданы в правоохранительные органы на предмет возбуждения уголовных дел. Конечно, речь не идет о том, что все деньги ушли в песок. Однако в целом из рассказанного ею можно сделать вывод: усилия многих участников процесса были направлены не на развитие отрасли, а на бесконтрольное освоение миллиарда.

Он освоен. Пятилетняя программа развития туризма завершена. Но после ее реализации в Якутии не сформировалось даже единое понимание того, как этот туризм развивать.

По мнению зампреда правительства республики Кирилла Бычкова, необходимо создать инфраструктуру, которая позволит принимать большое количество туристов.

- В 2019 году планируем сделать качественный скачок в этом направлении, - отмечает он.

А уполномоченный по развитию туризма при Общественной палате Якутии Андрей Хорошев утверждает, что в суровом северном краю ожидать массового наплыва людей с деньгами в рюкзаках вообще нереально:

- Гораздо разумнее было бы развивать экстремальный туризм, как это делают на Камчатке. Но и тут нужно тщательно продумывать каждое предложение.

Какими бы ни были планы, обильной финансовой подпитки отрасли уже не ожидается.

- Сейчас у нас в бюджете на развитие туристической сферы выделено ноль рублей. Как раз из-за того, что был миллиард, а получилось то, что получилось, - резюмировала Ирина Высоких.