После нашумевшей истории с обнаружением "девятка" яиц депутаты Госдумы предложили запретить маркетинговые уловки, цель которых - завуалировать увеличение цен на продукты питания. По их мнению, нужно установить четкую градацию расфасованных товаров - например, кратно десяти единицам, 0,25 литра, 0,5 килограмма… Пока это предложение рассматривает минпромторг РФ, корреспонденты "РГ" выяснили, прибегают ли дальневосточные производители к снижению веса продукта без уменьшения цены.

Мало кто пристально присматривается к упаковкам продуктов. А зря - на них можно увидеть очень интересные цифры. Фото: Ольга Журман, Юлия Гарднер/РГ

В Хабаровском крае "вешать в граммах" особенно любят производители молочных продуктов. К примеру, Переяславский молочный завод выпускает сыворотку, ряженку, молоко, варенец и простоквашу в пластиковых бутылках весом 930 граммов. При этом в линейке молока есть продукты объемом один литр - тетрапаки. Разница в цене между ними в крупной торговой сети Хабаровска составляет шесть рублей. Сумма ощутимая, поэтому многие покупатели отдают предпочтение первому варианту.

К слову, раньше предприятие выпускало литровое молоко в тетрафинах - мягких картонных пакетах. Теперь их объем уменьшился до 900 миллилитров, а цена осталась прежней - от 50 рублей и выше в зависимости от жирности. Маркетинговый ход понятен - мало кто из привыкших к продукту людей обратит внимание на похудевший пакет.

Кстати, соседствующие на прилавках с "Лазовским" молоко от "Родимой сторонки" и амурское "Фермерское подворье" также грешат 930-граммовыми бутылками.

Упаковки йогуртов на хабаровских прилавках в основном радуют круглыми цифрами - 150, 200, 500 граммов. Выбивается из стройного ряда питьевой йогурт от Серышевского молочного завода в пюр-паке. Он весит 470 граммов и стоит на два рубля дешевле полукилограммового конкурента.

"Промкомплекс Амур" выпускает сметану в баночках по 230 граммов, а творожки от "Комбината детского питания" - по 180.

Знаменитый хабаровский "Масложирокомбинат" предпочитает 220-граммовую упаковку с майонезными соусами и кетчупами. А его "Золотой провансаль" в бидончике весит 3,2 килограмма.

Удивило ООО "ДВ-Ареал", уместившее в контейнеры ровно 220 граммов селедочного филе. Но компания "Балтика" оказалась еще дотошней. На ее стеклянных бутылках с пивом указан объем 0,47 и 0,44 миллилитра, на баночках - 0,45.

А вот "девятка" яиц в магазинах края нет и, похоже, не будет.

- Мы разговаривали с руководством двух наших птицефабрик, с производителями колбас. На данный момент они не планируют, как в Центральной России, менять упаковку продуктов. Нужно понимать, что это влечет дополнительные расходы для производителя. Требуется перенастроить оборудование, заказать новую тару. Это затраты, которые в итоге сказываются на стоимости продукта. А резкого повышения цен местные производители не планируют, - прокомментировала начальник отдела торговли комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Екатерина Чабан.

Упаковки соков почти всех производителей содержат 950 миллилитров, а те, что мы считаем полулитровыми, - часто всего 485

В Приморье давно замечено, что ООО "Приморская соя" выпускает соевое масло "Маслава" в упаковках вместимостью 0,46, 0,87, 1,3 и 4,6 литра. Но торговые сети, как и мы, покупатели, привыкли мыслить круглыми цифрами, поэтому на ценниках чаще указывается объем соответственно 0,5, 1, 1,5 и 5 литров. И прошло время, пока покупатель сообразил, что покупает меньше, а продавцы начали указывать вес нетто на ценниках.

- Я никогда не посылаю мужа купить 320 граммов сметаны, речь идет об упаковке или в 0,2 или 0,5 килограмма, которые мы именуем просто "маленькая" и "большая". Но сама недавно обнаружила, что те упаковки, которые мы считали полукилограммовыми, часто содержат 400 граммов продукта. Но вот, оказывается, есть упаковки сметаны и по 320 граммов, - сделала открытие женщина в нашем супермаркете, обратив внимание на мое пристальное разглядывание этикеток.

И мы стали вместе вчитываться в мелкий шрифт на товарах. АО "Южморрыбфлот" выпускает "Сайру копченую в масле" весом 210 граммов. Консервы "Тунец натуральный" содержат 185 граммов тунца. ООО "Рыбное дело" производит "Морскую капусту с кальмаром" весом 180 граммов, ну это почти круглая цифра. Расфасовку колбас по 0,5, 0,45 и 0,35 килограмма от приморских производителей тоже можно считать данью круглому весу.

Кстати, дома я пыталась уточнить вес нетто селедки из пластиковой баночки от Владивостокского рыбокомбината. Мне показалось, что продукту слишком свободно в указанном объеме в 230 граммов, и что еще пара кусочков-то туда точно могла бы вместиться. До указанного на этикетке веса (без рассола) он на моих весах не дотянул 20 граммов. Может, весы неточные?

Буханка хлеба "Подольский", выпускаемого ООО "Владхлеб", весит, оказывается, 570 граммов, так сказали мне на горячей линии предприятия. Минеральная вода от ООО "Скит" всегда содержит указанные на упаковке 1,5 литра. А попробуй не долить, слишком заметно будет. Кажется, что бутылки наполняют даже с перебором, под самую крышечку. Зато упаковки соков почти всех производителей содержат 950 миллилитров, а те, что мы считаем полулитровыми, - часто всего 485.

Кстати



Бывает и суперточность. На одинаковых коробочках молока одного известного неместного производителя обнаружились разные надписи. На одной: "Объем 928 мл", на другой: "Объем 925 мл". Без комментариев.