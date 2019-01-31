По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в рамках реализации новых инвестиционных проектов в ДФО до 2025 года появится более 114 тысяч рабочих мест. Закрыть эти вакансии только за счет жителей макрорегиона не получится. Привлекать специалистов из других округов здесь начали уже сейчас. Заманивают чаще всего зарплатой, возможностями карьерного роста, а иногда и жильем. Насколько оправдываются ожидания "понаехавших", устраивает ли их зарплата и условия жизни, выясняли корреспонденты "РГ".

В совхозе "Корсаковский" на Сахалине приезжих специалистов поселили в только что построенном служебном жилье. 50 ладных одноэтажных коттеджей образовали агрогородок. Фото: Инесса Доценко/РГ

С видом на перспективу

Приморье очень нуждается в квалифицированных кадрах, прежде всего рабочих профессий. Только судостроительному комплексу "Звезда" в Большом Камне, который, продолжая строиться, уже выполняет заказы, к 2024 году потребуется свыше семи тысяч сотрудников. Сейчас на заводе работает меньше двух тысяч человек, 90 процентов которых - жители Дальнего Востока.

Как рассказали на предприятии, в 2017 и 2018 годах сюда на работу из других российских регионов прибыли 268 человек, 162 из которых - по программе трудовой мобильности.

Юрий Веремеев - судовой гибщик по профессии. Он родом из Керчи, но перед тем как прибыть в Приморье несколько лет работал в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях. На "Звезду" приехал два года назад, и стал на заводе одним из первых участников программы трудовой мобильности. Деньги, которые выплатил работодатель, пошли на переезд семьи - супруги, сына и дочери - и покупку бытовой техники и мебели.

- Поехать через всю страну решился из-за отсутствия работы в родной Керчи. Перспективы здесь рисовали неплохие, и ожидания в большинстве своем оправдались. Завод современный, работа интересная, оборудование новое, - рассказывает он.

Как говорит Веремеев, обещали служебное жилье, и его с семьей действительно поселили в новом доме, построенном для работников верфи, где он снимает двухкомнатную квартиру на условиях коммерческого найма.

Удивили Юрия скромные размеры Большого Камня, где живет около 40 тысяч человек.

- Город меньше не только Санкт-Петербурга, но и Керчи, - замечает он, добавляя, впрочем, что в относительной близости Владивосток с его федеральным университетом, куда могут пойти учиться дети. Так что вариант остаться в Приморье Юрий Веремеев называет "возможным".

Алексей Гулевич вместе с женой приехал в Большой Камень в ноябре 2017 года. Он начинал с должности старшего мастера и уже дорос до заместителя начальника производства по корпусному производству. До "Звезды" работал в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.

- На данный момент "Звезда" - самый перспективный, а в скором времени и самый крупный завод России. Это не может не понравиться молодому специалисту в плане карьерного роста. На предприятии локализуют мировые судостроительные технологии, есть возможность перенимать не только теорию, но и практику в условиях производства в России, - поясняет он свои мотивы переезда.

Ирина Кирик, начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов департамента труда и социального развития Приморского края отмечает, что в этом году по программе мобильности трудовых ресурсов в Приморье планируется привлечь 316 человек. В 2016 году приехали 11, в 2017 - 86, в 2018 - 121 человек.

В своей тарелке

Светлана Захарян работает делопроизводителем - помощником руководителя в сахалинском совхозе "Корсаковский". В островной регион она приехала вместе с мужем и детьми в 2016 году по приглашению подруги. До этого восемь лет проработала на Ямале, куда подалась на заработки из родного Волгограда.

- Там нет возможностей для развития - ни своего, ни детей. Цены бешеные: десяток яиц стоит 150 рублей. Люди живут от отпуска до отпуска, - говорит Светлана Игоревна.

Из теплого Волгограда на Крайний Север женщину поманила высокая зарплата. Признается, что в своем городе получала шесть тысяч рублей против ямальских 38 тысяч. Но даже "длинный рубль" не смог удержать ее и супруга.

- Вот так и приехали на Сахалин. Конечно, было страшно. Нам говорили, что на острове климат плохой, холодно. Но тот, кто это утверждает, просто не был на Крайнем Севере. А здесь юг острова, очень хорошо, тепло, - улыбается Светлана. - А цены! Я, когда посмотрела на стоимость овощей, фруктов и мяса, подумала: ну просто копейки по сравнению с Ямалом!

Первый год семье пришлось очень непросто. Трудились то тут, то там, снимали квартиры. В июне 2017 года супругов пригласили работать в "Корсаковский" на уникальную молочно-товарную ферму, построенную по белорусской технологии. Ее - делопроизводителем, мужа - начальником стройцеха. А в феврале 2018 года они, как и семьи других приезжих специалистов, поселились в служебном доме. 50 ладных одноэтажных коттеджей с десятью сотками прилегающей земли у каждого образовали чудесный агрогородок.

Судостроительному комплексу "Звезда" в Приморье к 2024 году потребуется свыше семи тысяч сотрудников. Сейчас здесь работает меньше двух тысяч человек

- Жилье площадью 103 квадратных метра, - не скрывает радости Светлана. - Я на следующий же день после переезда проснулась в этом доме и сразу почувствовала себя в своей тарелке, поняла, что это действительно мое место.

Довольна женщина и работой.

- Мне нравится сельское хозяйство. До ночи задерживались, когда принимали коров из Белоруссии. Несмотря на то, что я делопроизводитель, я тоже участвовала. Стояла тогда и ненароком подумала: может, нужно на зоотехника отучиться? - вспоминает Захарян. - Кстати, сейчас получаю юридическое образование.

Планов уехать с Сахалина у семьи пока нет: довольны всем.

- Ребенок в 2018-м пошел в первый класс, на следующий год школьником станет второй, так что дергаться не будем. Потом, как пойду на пенсию, вернемся, может быть, в Волгоград, - заключает Светлана.

"Я уже не просто переселенец"

Андрей Ермолицкий с женой и четырьмя детьми летом 2017 года приехал в Амурскую область из Киргизии, решившись на шанс, который дала Госпрограмма по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников. Когда собирались ехать, знали, что на новом месте не предоставляют жилье, не гарантируют трудоустройство, но люди нужны и есть спрос на рабочие специальности. Рассудили так: в Бишкеке тоже и съемное жилье, и проблемы с работой, но главный аргумент - "мы едем на родину". Кроме того, программа гарантировала получение подъемных. А это 240 тысяч рублей на заявителя, плюс по 120 тысяч на члена семьи. Всего - 840 тысяч рублей.

Получив первую часть подъемных - около 500 тысяч, добавив свои, за полтора года Андрей вместе со старшим сыном построили дом, сейчас заканчивают ремонт. Сегодня, по правилам программы, собираются получить вторую часть денег.

Ермолицкий по специальности сварщик, а в Бишкеке освоил еще и профессию автослесаря. В Приамурье нашел сдельную повременную работу, что позволяет не привязываться к жесткому графику.

- Зарплаты тут невысокие, - добавляет Андрей. - Всем, кто едет, я объясняю реалии жизни. Потому что сам когда-то черпал информацию только из интернета. А увидел немного другую картину. Например, в городах на границе Китая и Кыргызстана китайские вещи и продукты значительно дешевле, чем здесь. Китай тут рядом, а цены о-очень высокие… Первое время просто был шок!

Семья Светланы Домбровской перебралась в Амурскую область из казахского Усть-Каменогорска: хотели жить в России и иметь больше возможностей для развития троих детей. К тому же у одного ребенка развилась аллергия, врачи рекомендовали смену места жительства. В Приамурье климат оказался подходящим.

- Когда ехали сюда, - говорит Светлана, - были уверены, что все сложится прекрасно: выйдем на работу, детей станем водить в садик, в школу, на тренировки… Ну, в школу и садик всех устроили. Но тренировок нет. Старший занимался велоспортом, средний - гребным слаломом "каноэ-каяк", а здесь этого не оказалось. Еще серьезный минус - не смогли получить компенсацию за перевозку вещей. По правилам она начисляется лишь за доставку по железной дороге или водным путем, а из Казахстана ни того, ни другого организовать не смогли.

Муж устроился на работу в компанию по производству носков. Открытием, по словам женщины, стало, что "работать надо много времени, а зарплата невелика".

- Продукты дороговаты. В Казахстане нам хватало денег, когда муж один работал, - добавляет она. - А тут и мне скоро нужно куда-то выходить…

Немало уходит на оплату съемного жилья.

- Но мы не унываем, - утверждает Светлана, - не жалеем, что переехали.

В Якутию? Ни за какие деньги!

Жительница подмосковной Тарусы Софья Степаненко сейчас вспоминает свой вояж в Якутск "на заработки" как приключение с весьма положительным исходом, хотя поправить здесь финансовое положение не получилось. Два года назад предприятие, где она трудилась бухгалтером за 17 тысяч рублей в месяц, обанкротилось. Найти в маленьком городе другую работу по специальности не получалось, а иных призваний Софья в себе не обнаружила.

- И я вспомнила о друзьях в Якутске, которые не раз звали переехать туда, - рассказывает она.

Разослала резюме нескольким соискателям бухгалтеров и получила предложение от предприятия по сборке стеклопакетов с зарплатой до 55 тысяч.

- Правда, на месте оказалось, что это "до" фактически составляет 35 тысяч рублей, а "дальше будет видно". Но и таких денег я до этого в руках не держала. С жильем проблемы не было - на первое время друзья предложили свою свободную однокомнатную, оплачивала только коммуналку, - вспоминает Софья.

Открытием для приехавших в Амурскую область из Казах­стана стало, что "работать надо много времени, а зарплата невелика"

Ее якутская жизнь началась весной. Будущее казалось прекрасным, тем более что летом она познакомилась с местным пареньком, столяром, и осенью, после похода в загс, они жили уже в его однокомнатной. А потом наступила зима.

- Я мерзла везде. Ревела на остановках в ожидании автобуса. Закутывалась в десятки одежек, чтобы добежать до расположенного рядом магазина, и все равно мерзла. И стало понятно: не смогу жить в Якутии ни за какие деньги.

Кое-как дотянув до теплых дней, Софья засобиралась обратно в Подмосковье. Через несколько месяцев туда же переехал и ее столяр, которому она нашла работу по специальности. Попытавшись пристроить одного специалиста, Якутск лишился двух. А в перспективе даже трех - третьему недавно исполнилось пять месяцев.

- Конечно, мы будем ездить в Якутию в гости к родным мужа. Но только летом, - смеется Софья.