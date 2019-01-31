На Камчатке "закипел" вулкан Шивелуч

Очередной всплеск активности камчатского вулкана Шивелуч зафиксировали ученые. В четверг утром на нем произошел парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла на высоту до 4,5 километра.

Как сообщили "Интерфаксу" специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф протянулся к западу от исполина.

В региональном главке МЧС отмечают, что пеплопадов в населенных пунктах ближайшего к вулкану Усть-Камчатского района нет.

Шивелуч получил "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"



Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.