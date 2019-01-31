В Хабаровском крае на пожаре сгорели мать и трое малолетних детей

Мать и трое ее малолетних детей 2013, 2014 и 2018 года рождения сгорели в своем доме в Хабаровском крае. И это несмотря на то, что пожарная часть располагается прямо в населенном пункте. Когда пожарные приехали, то весь дом уже был объят пламенем. Его тушили три часа.

Пожар в деревянном доме с печным отоплением общей площадью 48 квадратных метров произошел в селе Маяк Нанайского района поздно ночью. Возможно, по этой причине сообщение в пожарную охрану поступило слишком поздно.

Первое пожарное подразделение 36-й пожарной части краевого отряда прибыло к месту ЧП в 4.21, потом вызывали еще дополнительные силы пожарной охраны.

- Есть информация, что в доме на момент возгорания находились еще двое мужчин, которые сумели спастись. Один из них, сожитель женщины, получил сильные ожоги и сейчас находится в районной больнице, - сообщил старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Илья Гудков.

В краевом управлении МЧС корреспонденту "РГ" подтвердили, что сожитель женщины с 18 процентами ожогов госпитализирован. Еще один мужчина, племянник погибшей, не пострадал. С обоими мужчинами сейчас работают следователи. Также выяснением причин пожара занимаются специалисты испытательной противопожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

С этим, конечно, разберутся, но трагедия в очередной раз остро поставила вопрос оснащения пожарными извещателями и датчиками дыма домов многодетных семей и семей из категории риска. Об этом уже не раз заявлял главный противопожарный инспектор МЧС России Ринат Еникеев. В Хабаровском крае этот вопрос также обсуждался на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но весь вопрос упирается в деньги.

МЧС ратует за установку в домах многодетных и неблагополучных семей датчиков дыма и пожарных извещателей, но пока дальше пожеланий дело не идет

К слову, сгоревшая семья подпадала и под категорию многодетных, и неблагополучных. Известно, что погибшую женщину уже ранее лишали родительских прав. Трое сгоревших вчера детей - не все, которые у нее были. Старших, ранее по суду уже забирали органы опеки. Но когда женщина родила еще, жалоб на нее больше не поступало, поэтому ее не стали лишать прав повторно. При этом село Маяк - это не забытая Богом дыра. Оно расположено прямо на федеральной трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, так что такие большие людские потери вдвойне обидны

Но беды избежать не удалось. А стояли бы датчики, люди выжили бы. Вчера в Хабаровском крае ночью температура опускалась до минус двадцати. Получив вовремя сигнал о возгорании, пожарные точно успели бы, даже если бы был целенаправленный поджог.