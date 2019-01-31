В Хабаровском крае на пожаре сгорели мать и трое малолетних детей

Новости

Суд в Москве арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова 21:25
Суд арестовал третьего фигуранта дела Арашукова о хищении газа 21:08
Работы над созданием сверхзвукового самолета могут начаться через 4 года 20:47
Утверждена деловая программа Российского инвестиционного форума 20:42
В Сараево российские хоккеисты сыграют первый матч с командой Чехии 20:38
Проект о праве полиции сбивать дроны-нарушители внесли в Госдуму 20:36
В Чечне приговорили члена банды Басаева к 14,5 годам колонии 20:35
Беларусь сняла ограничения на число американских дипломатов 20:28
Глава района в Зауралье подал в отставку после пожаров с семью погибшими 20:10
СКА досрочно стал победителем дивизиона Боброва 20:05
Болгария приняла решение о продлении "Турецкого потока" 19:55
Суд арестовал двоих фигурантов дела Арашукова-старшего 19:49
Похититель картины Куинджи попросил прощения 19:33
В ЦБ опровергли информацию о якобы хранящемся золоте Венесуэлы 19:29
Порошенко разрешил минобороны напрямую закупать вооружение за рубежом 19:25
В 2018 году через банки нелегально обналичены 177 млрд рублей 19:19
Бен Аффлек официально больше не Бэтмен 19:10
Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15 19:09
АСВ будет напрямую выплачивать возмещения вкладчикам за 2-3 дня 18:55
На Кубани в суд передали дело о крупном мошенничестве 18:37
На Урале пьяный полицейский насмерть сбил пешехода 18:30
Жертвами ударов коалиции в Сирии стали более тысячи мирных жителей 18:14
Над Кубанью ученые зафиксировали пролет крупного болида 18:14
Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin 18:10
Корвет-"невидимка" отстрелялся крылатой ракетой в Балтийском море 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 20:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поздняя тревога

В Хабаровском крае на пожаре сгорели мать и трое малолетних детей
Текст: Тимофей Борисов (Москва) , Юлия Гарднер (Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
Мать и трое ее малолетних детей 2013, 2014 и 2018 года рождения сгорели в своем доме в Хабаровском крае. И это несмотря на то, что пожарная часть располагается прямо в населенном пункте. Когда пожарные приехали, то весь дом уже был объят пламенем. Его тушили три часа.

Пожар в деревянном доме с печным отоплением общей площадью 48 квадратных метров произошел в селе Маяк Нанайского района поздно ночью. Возможно, по этой причине сообщение в пожарную охрану поступило слишком поздно.

Первое пожарное подразделение 36-й пожарной части краевого отряда прибыло к месту ЧП в 4.21, потом вызывали еще дополнительные силы пожарной охраны.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральцу вручили огнетушитель за спасение из пожара троих детей

- Есть информация, что в доме на момент возгорания находились еще двое мужчин, которые сумели спастись. Один из них, сожитель женщины, получил сильные ожоги и сейчас находится в районной больнице, - сообщил старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Илья Гудков.

В краевом управлении МЧС корреспонденту "РГ" подтвердили, что сожитель женщины с 18 процентами ожогов госпитализирован. Еще один мужчина, племянник погибшей, не пострадал. С обоими мужчинами сейчас работают следователи. Также выяснением причин пожара занимаются специалисты испытательной противопожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

С этим, конечно, разберутся, но трагедия в очередной раз остро поставила вопрос оснащения пожарными извещателями и датчиками дыма домов многодетных семей и семей из категории риска. Об этом уже не раз заявлял главный противопожарный инспектор МЧС России Ринат Еникеев. В Хабаровском крае этот вопрос также обсуждался на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но весь вопрос упирается в деньги.

МЧС ратует за установку в домах многодетных и неблагополучных семей датчиков дыма и пожарных извещателей, но пока дальше пожеланий дело не идет

К слову, сгоревшая семья подпадала и под категорию многодетных, и неблагополучных. Известно, что погибшую женщину уже ранее лишали родительских прав. Трое сгоревших вчера детей - не все, которые у нее были. Старших, ранее по суду уже забирали органы опеки. Но когда женщина родила еще, жалоб на нее больше не поступало, поэтому ее не стали лишать прав повторно. При этом село Маяк - это не забытая Богом дыра. Оно расположено прямо на федеральной трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, так что такие большие людские потери вдвойне обидны

Но беды избежать не удалось. А стояли бы датчики, люди выжили бы. Вчера в Хабаровском крае ночью температура опускалась до минус двадцати. Получив вовремя сигнал о возгорании, пожарные точно успели бы, даже если бы был целенаправленный поджог.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК показал убранство особняка арестованного сенатора Арашукова
В ЦБ опровергли информацию о якобы хранящемся золоте Венесуэлы
Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15
Косачев раскритиковал решение Европарламента признать Гуаидо президентом
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов