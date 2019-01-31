В Хабаровском крае при пожаре погибла женщина с тремя детьми

Пожар, унесший три жизни, произошел в частном доме с печным отоплением в селе Маяк Нанайского района в ночь на четверг.

Когда брандмейстеры прибыли к месту ЧП, деревянное жилье уже было полностью объято пламенем. Пришлось вызвать дополнительные силы пожарной охраны. Полностью потушить огонь удалось лишь через три часа.

"По предварительным данным, в момент происшествия в доме находились шесть человек. Двоим мужчинам удалось спастись, один из них с ожогами был доставлен в центральную районную больницу. Женщина и трое детей 2013, 2014 и 2018 годов рождения погибли", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Выгорело 48 квадратных метров жилья.

Сейчас на месте трагедии работают дознаватели пожарного надзора, следователи, криминалисты. Они опрашивают очевидцев, собирают материалы для проведения пожарно-технической экспертизы, чтобы определить причину возгорания. Психологическую помощь родным погибших оказывают специалисты Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.