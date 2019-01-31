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31.01.2019 07:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае произошла вспышка ящура

Текст: Юлия Гарднер

Ящур обнаружен на свинокомплексе "Скифагро-ДВ" под Хабаровском, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Информация о возможном заболевании поступила к ветеринарам 28 января. Были взяты анализы, и накануне специалисты подтвердили наличие инфекции.

- Пробы были отобраны дважды. Они подтвердили диагноз - ящур типа "О". На данный момент клинические признаки выявлены у 159 особей свиней. Но чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости, уничтожить придется все поголовье. Это около 1700 особей, - рассказал начальник управления ветеринарии правительства региона, главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

В Приморье подтверждено заболевание ящуром еще в одном хозяйстве

По словам специалистов, есть несколько версий заражения ящуром, в том числе через корм.

Чтобы предотвратить распространение болезни, животным, находящимся в Хабаровске и Хабаровском районе поставят прививки. 39 тысяч доз вакцины из Владимирской области прибудут в край в ближайшие сутки. Кроме того, будет привито поголовье свиней в хозяйствах Бикинского района и района и имени Лазо, находящиеся по пути следования трассы "Уссури".

- По санитарным нормам вакцинация свиней проводится только в случае выявления заболевания на конкретной территории. Иммунитет вырабатывается в течение 10-14 дней. Крупный и мелкий рогатый скот мы прививаем планово. Эта работа проводилась как в прошлом, так и в начале 2019 года, - сказал Постоев.

На территории Хабаровского района введен режим ЧС.

Напомним, ранее вспышка ящура была зафиксирована в соседнем Приморье. В связи с этим в Хабаровском крае усилили карантин. На федеральной трассе "Уссури" поставили ветеринарно-полицейский пост, где проверяют ввозимую в регион мясную продукцию, осматривают грузовые автомобили.

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