В Якутии нетрезвая работница школы покусала полицейского

В Сунтарском районе Якутии возбуждено уголовное дело в отношении двух работниц местных школ. Их подозревают в оскорблении представителей власти и применении насилия, сообщает региональное следственное управление СК России.

По данным следствия, 25-летнюю помощницу воспитателя коррекционной школы и ее 26-летнюю подругу, работающую посудомойкой в средней школе, после устроенного ими скандала на вечеринке пришлось доставить в отдел полиции. Нетрезвые девушки с этим не согласились, и начали высказывать в адрес полицейских "неприличные выражения в нецензурной форме". А одна из них укусила сотрудника полиции за обе руки.

- Вину в совершенных противоправных деяниях подозреваемые признали, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Надежда Дворецкая.

Ведется следствие.