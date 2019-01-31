Новости

В Якутии нетрезвая работница школы покусала полицейского 04:11
В Великобритании последняя ночь января может стать самой холодной 04:11
Погода нарушила движение на дорогах Хабаровского края и Сахалина 04:09
Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве 03:53
На Корсике стрелявший по прохожим мужчина найден мертвым 03:32
Ученик распылил перцовый баллончик в школе Подольска 03:10
В Ингушетии задержан начальник штаба МВД региона 03:03
Ученые США ответили Трампу на критику глобального потепления 03:01
Митинг выходцев из Эфиопии перерос в беспорядки в Тель-Авиве 02:26
Столовую парламента Чехии закрыли из-за кори 02:22
СМИ узнали о гонорарах экс-постпреда США при ООН Никки Хейли 02:19
Туск: Евросоюз не будет пересматривать соглашение по Brexit 01:45
Bloomberg: На новейшем авианосце США проблемы с запуском самолетов 01:44
Названы крупнейшие автопроизводители мира 01:37
В США пять человек стали жертвами морозов 01:05
Рейтинг самых жестких приговоров экс-чиновникам составлен в России 00:59
Керри: Трамп позорит страну на мировой арене 00:35
США с помощью курдов заблокировали гумпомощь для сирийского Хаджина 00:23
Неизвестный попытался напасть на автоколонну делегации КНР в Вашингтоне 30.01.2019
В США призвали ограничить право Трампа наносить ядерный удар 30.01.2019
Евросоюз не пересмотрит соглашение об условиях Brexit 30.01.2019
Президент Мексики заявил о прекращении "войны" против наркомафии 30.01.2019
ФРС США сохранила базовую ставку 30.01.2019
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом на пост президента 30.01.2019
Могерини исключила возможность силового вмешательства в Венесуэле 30.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
31.01.2019 04:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии нетрезвая работница школы покусала полицейского

Текст: Владимир Таюрский

В Сунтарском районе Якутии возбуждено уголовное дело в отношении двух работниц местных школ. Их подозревают в оскорблении представителей власти и применении насилия, сообщает региональное следственное управление СК России.

Покусавшего полицейского жителя Камчатки нашли в Крыму

По данным следствия, 25-летнюю помощницу воспитателя коррекционной школы и ее 26-летнюю подругу, работающую посудомойкой в средней школе, после устроенного ими скандала на вечеринке пришлось доставить в отдел полиции. Нетрезвые девушки с этим не согласились, и начали высказывать в адрес полицейских "неприличные выражения в нецензурной форме". А одна из них укусила сотрудника полиции за обе руки.

- Вину в совершенных противоправных деяниях подозреваемые признали, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Надежда Дворецкая.

Ведется следствие.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве