В Приморье пожарные спасли животных на свиноводческой ферме

Сегодня утром произошло возгорание на животноводческом предприятии в селе Новоникольск в пригороде Уссурийска, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сразу же после сообщения на пульт дежурного, в 9:26 по местному времени, к месту ЧП направились сотрудники пожарной охраны Уссурийского гарнизона.

На месте уже наблюдалось открытое горение кровли строения по всей площади. Огнеборцы не допустили распространения пламени на помещения с животными и соседние строения.

В результате возгорания животные не пострадали. Пожар был потушен в 11:03. Общая его площадь не превысила 1200 квадратных метров. Но на месте продолжают работать 23 человека личного состава и семь единиц техники.