Во Владивостоке побит температурный рекорд 1949 года

В предпоследний январский день во Владивостоке был побит температурный рекорд 70-летней давности, сообщила пресс-служба Примгидромета.

В разных районах города воздух прогрелся до +3…+5 °С. В последний раз до "плюс" трех 30 января воздух прогревался в 1949 году. В четверг во Владивостоке похолодало на 7-8 градусов. Но, как обещают синоптики, выходные в столице Дальнего Востока будут теплыми.

"Во Владивостоке в субботу без осадков. В воскресенье будет облачно, но обойдется без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах −7…−10 °C, днем в субботу −1…−3 °C, в воскресенье около 0 °C", - отметила пресс-служба Примгидромета.