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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке побит температурный рекорд 1949 года

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В предпоследний январский день во Владивостоке был побит температурный рекорд 70-летней давности, сообщила пресс-служба Примгидромета.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В разных районах города воздух прогрелся до +3…+5 °С. В последний раз до "плюс" трех 30 января воздух прогревался в 1949 году. В четверг во Владивостоке похолодало на 7-8 градусов. Но, как обещают синоптики, выходные в столице Дальнего Востока будут теплыми.

"Во Владивостоке в субботу без осадков. В воскресенье будет облачно, но обойдется без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах −7…−10 °C, днем в субботу −1…−3 °C, в воскресенье около 0 °C", - отметила пресс-служба Примгидромета.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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