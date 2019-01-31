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31.01.2019 09:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Текст: Ольга Игнатова
Лицензий на осуществление банковских операций лишились два региональных банка - из Петропавловско-Камчатского и Нижнего Новгорода.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Как сообщается на сайте регулятора, с 31 января отозвана лицензия у "Камчаткомагропромбанка" из Петропавловско-Камчатского. Эта кредитная организация занимала 297 место в банковской системе России.

Она кредитовала юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. При этом, как отмечает регулятор, 70% кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. "При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял ПАО "Камчаткомагропромбанк" требования о доформировании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении ЦБ. Кроме того, в деятельности "Камчаткомагропромбанка"  прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Фото: iStock
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"РАДИОТЕХБАНК" занимал 276 место в банковской системе России. По сообщению ЦБ, в деятельности этого банка установлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Кроме того, ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. "Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность ее клиентов",- говорится в сообщении ЦБ.

В каждую кредитную организацию назначена временная администрация. Банки являются участниками системы страхования вкладов.

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