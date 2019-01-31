Мордовские светотехники вышли на рынок Ирана

Мордовские светотехники вышли на рынок Ближнего Востока. Крупнейший российский производитель источников света - ООО "Лисма" - будет поставлять в Иран полуфабрикаты из стекла для выпуска газоразрядных ламп.

Как сообщила пресс-служба компании, контракт на поставку первой партии подписан, предприятие приступило к выполнению заказа.

Переговоры о сотрудничестве с Ираном начались весной прошлого года. Несколько месяцев назад в Тегеран была отправлена пробная партия полуфабриката - трубчатой колбы из тугоплавкого стекла. Тестирование прошло успешно.

- Выход на новый для нас рынок стран Востока очень важен для предприятия, - подчеркнул директор по развитию компании Сергей Ермаков. - Во-первых, мы последовательно реализуем стратегию наращивания доли экспорта в продажах; во-вторых, диверсифицируем свою продуктовую линейку, дополняя стандартное направление - лампы, развитием сегмента стекольной продукции.

Недавно завод модернизировал стекольное производство - теперь оно готово к значительному увеличению объемов и расширению номенклатуры. Сегодня "Лисма" - единственный поставщик полуфабрикатов для всех светотехнических предприятий России и стран ближнего зарубежья.

Тем временем уже ведутся переговоры с иранскими партнерами о поставках другого типа колб - эллипсоидных. На "Лисме" приступили к изготовлению образцов по чертежам заказчика.

Напомним, что в прошлом году мордовские светотехники успешно вышли на рынок Восточной Африки. В Бурунди было создано совместное предприятие по выпуску ламп.