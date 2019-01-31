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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Довести до ума

Эксплуатация тестового образца "цифровой остановки" выявила ее слабые места
Текст: Федор Гайдучков (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 21(7779)
"Умные остановки", которые в соответствии с концессионным соглашением мэрии и инвестора появятся в приволжской столице в этом году, не будут похожи на опытный образец (он установлен на улице Большой Покровской осенью прошлого года).
Поначалу панель откликалась на запросы горожан, но к концу января что-то пошло не так. Фото: Юлия Горшкова Поначалу панель откликалась на запросы горожан, но к концу января что-то пошло не так. Фото: Юлия Горшкова
Поначалу панель откликалась на запросы горожан, но к концу января что-то пошло не так. Фото: Юлия Горшкова

Речь об этом шла на заседании постоянной комиссия думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи во вторник. Сергей Солдатенков, начальник управления по инвестиционной политике администрации Нижнего Новгорода, отметил, что павильон на Большой Покровской является пилотным.

- Поэтому внешний вид, наполнение и материал серийных павильонов, согласованные городской администрацией, будут от него отличаться, - подчеркнул чиновник. - В частности, в техническом задании предусмотрено изменение качества используемого материала, если это необходимо.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Поводом для разговора об "умных остановках" послужили в том числе и отклики горожан по поводу нововведения. В частности, многим из них бросилась в глаза ржавчина, появившаяся на каркасе. В связи с этим на комиссии прозвучало предложение изготавливать некоторые детали павильонов из нержавеющей стали.

Другие отметили очень низкий для "умных остановок" интеллект павильонов: информация о маршрутах, всплывающая на экране, в исчерпывающем объеме могла бы разместиться и на картонных табличках, как это делалось всегда. Третьи говорили о неудобстве металлических скамеек, которые годны разве что под сумки пассажиров: сидеть на них некомфортно ни в жару, ни в холод.

Не выдержал тестовый образец и испытания морозом: при температуре воздуха всего лишь минус 15 сенсорный экран на запросы автора этих строк не реагировал. Впрочем, не исключено, что причиной сбоя стал вовсе не мороз, а некие технические неполадки.

Справка "РГ"

По словам Сергея Солдатенкова, в соответствии с соглашением концессионер обязуется установить в Нижнем Новгороде 334 остановочных павильона, а также реконструировать здание диспетчерского пункта. На первом этапе, который предполагается реализовать до конца февраля, будут установлены 134 остановки и еще 200 - на втором этапе. Предполагается, что павильоны оснастят сенсорными экранами, видеокамерами, кнопками вызова экстренных служб и другими полезными сервисами. Должна быть доступна и информация о том, в течение какого времени подойдет тот или иной автобус (трамвай, троллейбус).

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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