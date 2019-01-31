В 2018 году филиал "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" направил на социальные и благотворительные программы 11,6 миллиона рублей.

В рамках благотворительной программы "Уралхим - детям" и на средства регионального бюджета подшефная школа N 132 в прошлом году отремонтировала и оснастила цифровым оборудованием кабинет экологии, который находился в аварийном состоянии и был закрыт, закупила новую мебель.

Филиал "ПМУ" в рамках программы "Уралхим - спорту" оказывает финансовую и организационную поддержку региональной федерации плавания. В 2018 году она на высоком уровне провела пять краевых и одни всероссийские соревнования. Спортсмены сборной команды региона на окружных и российских стартах завоевали 111 медалей против 72-х годом ранее. Пермский завод "Уралхима" помог юным спортсменам обновить экипировку.

Для участия в выездных соревнованиях были перечислены средства в ДЮСШ "Старт", ДЮШ "Здоровье", Федерацию синхронного плавания Пермского края и Пермскую городскую федерацию культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в Перми:

- Мы концентрируем спонсорские средства на ряде ключевых направлений. Это помощь подшефной школе N 132, краевой федерации плавания, Индустриальному району Перми. Такой подход позволяет увидеть эффект от социальной работы компании в долгосрочной перспективе. В планах нынешнего года - поддержка проведения соревнований по плаванию, обновление материальной базы подшефной школы и озеленение города.