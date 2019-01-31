Свои путешествия по скованной льдом речной глади молодой человек назвал "проектом "Волжский лед". Родимцев - археолог по профессии, и в теплое время года у него самая работа. Говорит, летняя загруженность делами и стала одной из причин, по которой пристрастился к зимним видам отдыха.

Андрей Родимцев: Других людей, которые путешествовали бы зимой по замерзшим рекам, в нашей стране я пока не нашел. Фото: из архива Андрея Родимцева

Пересел на инобайк

Первым большим путешествием на колесах для Андрея стала организация в сентябре 2016 года велосипедного пробега от моря и до моря, от Каспийского до Черного: "Дербент - Пантикапей" (территория современной Керчи).

Когда осенью вернулся в Саратов, было уже холодно, велосипед с узкими колесами встал "в стойло".

- Но ездить хотелось, тогда и открыл для себя инобайк - велосипед с широкими покрышками, едущий на низком давлении, он интересен для бездорожья и для саратовских дорог, особенно в нынешнюю зиму, - улыбается Родимцев.

Скорость у инобайка сравнительно невысокая, но он может проехать там, где и пройти бывает нелегко: по песку, болоту и, конечно, по снегу и льду.

Сначала начинающий инобайкер освоил волжские окрестности Саратова, а потом отправился в первое большое путешествие. С напарником из Люберец Александром Коршуновым они поехали из Саратова в Волгоград по замерзшей Волге. Стартовали в феврале, несколько не рассчитав погодные условия. В конце зимы случилось резкое потепление, начался ледоход, и последние сто километров до города-героя пришлось добираться берегом.

В следующем году Андрей с другим своим товарищем отправился из Самары в Саратов. Первая половина дороги оказалась самой трудной: выпало много снега и было тепло. Велосипедисты месили снежную кашу, выбиваясь из сил, антирекордом стал день, когда они проехали с пяти утра и до восьми вечера всего 11 километров. В итоге напарник в Сызрани сошел с дистанции. А потом погода резко изменилась: похолодало, снег на льду смерзся в плотный наст, задул попутный северный ветер, скорость инобайка выросла сначала до 6-7, а потом до 10-11 километров в час, и это облегчило путешественнику дорогу домой. Всего в то путешествие Андрей проехал аж 548 километров. А в этом году из Ульяновска в Самару в дорогу отправился вообще один.

Самоспасение утопающих

- Наверное, при таком путешествии по замерзшей реке самую большую опасность представляют затянувшиеся полыньи, участки слабого льда, которые к тому же под снегом сложно увидеть. Неужели ни разу не проваливались? - спрашиваю Андрея.

- В этом году проваливался дважды: по голень и по колено, это было после Тольяттинской ГЭС, там как раз бурное течение. Такие участки даже если не видишь, со временем начинаешь чувствовать, скорость на них большую не развиваешь. Если это области желтого льда, с протрещинами и лужицами, стараешься быть особенно внимательным. У меня на шее всегда самоспасалка - шнур с двумя гвоздями на концах, этими гвоздями можно пробить лед, посмотреть его толщину. С велосипеда сходишь, ведешь его с собой и стараешься скользящими шагами миновать опасный участок. Если слышишь треск, потихоньку сдаешь назад и обходишь стороной, - рассказывает путешественник.

В ситуации, когда провалился под лед одной ногой, Родимцев постарался сесть на лед, откинулся на спину и вытащил ногу из полыньи. Благодаря специальному походному комбинезону, который не пропускает воду, даже ногу не промочил.

Ну а если уж случится совсем провалиться под лед, выручать себя Андрей собирается с помощью самоспасалки. Выбираться из полыньи будет, упираясь гвоздями в лед и подтягиваясь, как можно шире раскидывая руки, чтобы лед не крошился и не обламывался. Если промокнет, отогреется в палатке. Ну а на самый крайний случай, если утонет и велосипед вместе с палаткой, у Андрея в кармане комбинезона всегда лежит термоодеяло, которое не даст замерзнуть, как он надеется.

С овсянкой в дорогу

Полыньи и тонкий лед на реке не единственная трудность. Еще одной преградой могут стать поля торосов, которые, оказывается, образуются не только на море.

Как рассказывает Андрей, на Волге торосы особенно часто встречаются ниже ГЭС. Когда происходит сброс воды, лед взламывается, а крепкий мороз схватывает эти изломы. Еще одна причина образования торосов, по мнению путешественника, - сильный ветер, который тоже ломает лед, вздыбливает его. Такие поля приходится преодолевать пешком, переносить через них велосипед, который весит 13 килограммов, и поклажу. Самый протяженный километровый участок торосов и во всю ширину реки, встретившийся ему в прошлом году в районе села Березняки Саратовской области, Андрей прошел за четыре часа.

"Необязательно уезжать на Таймыр, чтобы увидеть белое безмолвие. Под Марксом можно встретить торосы, а под Камышиным – ледяные поля"

Но самое главное препятствие в пути по заснеженной реке - это повышение температуры воздуха.

За три многодневных поездки Андрей Родимцев выработал и свою стратегию холодных ночевок. Привалы старается делать не на открытом месте и не на льду, а где-нибудь на берегу. Расчищает место под палатку, а когда она установлена, по бокам обкладывает ее снегом. На обычный туристический коврик-пенку, который подстилают под спальник, кладет еще специальный коврик-самонадувайку, чтобы была прослойка воздуха. Спит в двух спальниках: верхний нужен, чтобы нижний пуховый не намокал из-за конденсации влаги в палатке.

В дороге путешественник питается овсянкой, которую варит на горелке, и специальной сублимированной едой для полярников и космонавтов. А вот воды с собой в поход не берет, потому что ее и так вокруг достаточно.

В первые два похода Андрей вез за собой санки, на которых перевозил снаряжение, а теперь обзавелся специальным комплектом для инобайка, который позволяет равномерно распределить весь груз на раме велосипеда. Например, палатка находится спереди. Это еще позволяет сделать двухколесное средство передвижения более устойчивым.

В белом безмолвии

Как рассказывает Родимцев, когда путешествуешь по заснеженной Волге, встречи с людьми - большая редкость. Чаще всего это рыбаки, иногда лыжники.

- Рыбаки, если узнают, что еду издалека, часто начинают угощать водкой. Объясняю, что это не для меня, поскольку спать потом придется на холоде, - рассказывает Андрей.

В Ровенском районе Саратовской области запомнилась встреча с начальником местной службы Госинспекции маломерных судов, который здорово помог - рассказал велопутешественнику про ледовую обстановку на своем участке Волги. Это очень пригодилось в пути.

Каждый день, если только связь есть, он старается звонить близким, чтобы не волновались. Мобильник для того, чтобы дольше сохранялся заряд, всегда в режиме полета и с минимальной яркостью. Телефон хранится в кармане флисовки на груди для согрева.

В середине маршрута путешественник обычно устраивает себе дневку в каком-нибудь городе. В этот раз в Тольятти в местном туристическом клубе ему организовали встречу, на которой он делился опытом своих зимних велопутешествий.

- Какой-то информации о других людях в нашей стране, которые также бы занимались многодневными походами на велосипедах по замерзшим рекам, я пока не нашел, - говорит Родимцев.

По словам Андрея, ему не нравится, когда его называют велоэкстремалом.

- Не считаю, что занимаюсь каким-то экстримом, дополнительного адреналина не ищу, просто путешествую, - объясняет саратовец.

Когда смотришь на снимки Андрея Родимцева - стены из ледяных торосов и бескрайние заснеженные просторы - порой кажется, что они сняты в каких-то других, более северных, широтах.

- А я как раз и хочу показать, что все это есть рядом с нами - необязательно уезжать на Таймыр, плато Путорана. Под Марксом можно встретить торосы, а под Камышиным - ледяные поля, - говорит Андрей.

По словам велопутешественника, очень интересно наблюдать, как при разном освещении выглядят окрестные горы и сама Волга, поверхность льда и снега тоже неповторима и меняется с каждым новым десятком километров. На тех участках, где Волга особенно широкая, как на границе Самарской и Ульяновской областей, на ровной поверхности любой предмет виден на очень далеком расстоянии. Это тоже производит большое впечатление.

С ледяных полей в пустыню

Уже через несколько месяцев Андрей Родимцев планирует новое путешествие на инобайке.

- Водой за три года я насытился и теперь смотрю на ближайшую к нашим краям настоящую пустыню с барханами, это Рын-пески на северном берегу Каспийского моря. Если добираться от Атырау (бывшего Гурьева) до Эльтона, дорога составит 500 километров, но воду придется везти с собой, потому что источников там нет, - говорит Родимцев.

Отправиться в путь планирует в апреле, для пустыни это самое интересное время, когда пески расцветают.

- Как всякому путешественнику, мне интересно посмотреть на какие-то новые края, потому что мир, конечно, он очень разный, - объясняет Андрей.

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Подробную историю своих путешествий с фотографиями Андрей Родимцев выкладывает в "ВКонтакте" в группе "Волжский лед".